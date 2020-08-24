果糖摄入过多，会直接影响胎儿新陈代谢

惠灵顿奥塔戈大学的研究人员发现，怀孕期间果糖摄入量的增加会引起母体代谢功能和乳汁成分的显著变化，并改变其后代的新陈代谢。

这项由儿科和儿童健康部研究员克林特·格雷（ClintGray）博士领导的研究发现，增加雌性豚鼠饮食中的果糖会导致其后代血液中循环的游离脂肪酸发生高度显著和一致的变化。尽管，后代本身不消耗果糖。这项研究发表在国际期刊《内分泌前沿》上。

营养不良会对宝宝健康不利

“先前的研究表明，怀孕期间营养不良会使后代容易遭受长期的不良后果，包括在以后的生活中患上肥胖症、糖尿病和心血管疾病。

然而，目前还缺乏检测孕前和孕期果糖摄入量增加对哺乳、胎儿发育和后代代谢功能的不良影响的数据。”博士生艾琳·史密斯指出

研究发现果糖对孕妇有显著影响

两个实验组在怀孕前和怀孕期间分别喂以控制饮食或果糖饮食。给果糖组补充果糖水，以复制在交配前60天和直到他们的后代分娩前增加的含糖饮料摄入量。在他们的饮食中，果糖占16.5%，与西方国家的人均果糖/糖消费量极为相似，据估计，其果糖/糖约占每日平均热量摄入量的14%。

“我们发现果糖对怀孕女性的新陈代谢状况和乳汁中的游离脂肪酸含量有显著影响。我们还提供了一个证据，证明由果糖喂养的母亲所生下的宝宝，其体内游离脂肪酸的增加和脂质代谢的改变呈现出一种非常特殊的模式，这种模式会持续到整个生命早期。”

史密斯女士说，众所周知，循环中游离脂肪酸水平的增加会增加肥胖、胰岛素抵抗、2型糖尿病和心血管疾病的风险，而在食用果糖后，脂肪酸合成会增加。

孕期和哺乳期的女性要注重营养均衡的饮食

证据表明，在过去的40到50年中观察到的人类代谢性疾病在增加，可能是由于母亲的饮食不理想，例如高果糖和精制糖。

研究强调了限制添加精制果糖（如含糖饮料）的重要性，并呼吁各界在孕期和哺乳期为女性提供更营养均衡的饮食。

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