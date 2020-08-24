疫情当下，宝宝的维生素D不能断！

儿童队列研究的新研究揭示了补充维生素D对婴儿肠道微生物群的影响。这项发表在《肠道微生物》杂志上的研究发现，补充维生素D与婴儿三个月大时微生物群的组成变化有关，特别是巨细胞的丰度较低。

维生素D对婴儿健康起着重要作用

“维生素D在婴儿早期生活、支持骨骼代谢和婴儿免疫系统的健康发展方面起着重要作用。”阿尔伯塔大学儿科学系教授安妮塔·科兹尔斯基（AnitaKozyrskyj）表示。科兹尔斯基也是一名儿童队列研究研究员。

“北美大多数婴儿接受维生素D，要么作为母乳喂养的补充，要么作为商业婴儿配方奶粉的一种成分，因此我们想了解维生素D与婴儿肠道内主要细菌的存在或数量之间的关系。”

直接补充维生素D滴剂的婴儿，巨细胞数量都较低

研究人员检查了1157名婴儿在家访期间采集的粪便样本，这些婴儿是儿童队列研究的一部分。这项全国性研究跟踪了近3500名加拿大儿童从出生前到青春期，主要目的是发现过敏、哮喘、肥胖症和其他慢性疾病的根本原因。

他们发现，无论婴儿是如何喂养（母乳喂养还是配方奶喂养），直接补充维生素D滴剂的婴儿，其体内巨细胞数量都较低。

科兹尔斯基补充道：“虽然对婴儿期的巨单胞菌知之甚少，但我们先前的研究表明，这种细菌与哮喘或呼吸道病毒感染之间可能有联系，因此维生素D可能对儿童健康有额外的益处，值得进一步研究。”她也是妇幼健康研究所的成员。

补充维生素D可以帮助降低艰难梭菌在婴儿体内定植

研究人员还评估了婴儿和母亲补充维生素D与婴儿肠道中艰难梭菌（C.difficile）的存在之间的关系。”有些婴儿肠道内携带引起腹泻的艰难梭菌，但没有任何症状。

然而，当肠道细菌的水平变得不平衡时，这种特殊的细菌会繁殖，导致疾病，并增加儿童后期对慢性病的易感性，”凯尔西·德拉尔（KelseaDrall）评论道，他是美国加州大学理学硕士毕业生，也是一名过敏原培训生。

研究发现，近30%的婴儿携带艰难梭菌，但在纯母乳喂养的婴儿中，这种细菌的发病率较低。然而，无论是婴儿补充维生素D滴剂，还是母亲在怀孕期间或分娩后补充维生素D都与艰难梭菌定植有关。

德拉尔补充道：“有趣的是，母亲食用维生素D来强化母乳，是降低艰难梭菌在婴儿体内定植可能性的唯一因素。”。

维生素D或能预防新冠肺炎

根据科兹尔斯基的说法，婴儿的肠道微生物群在早期经历了迅速的变化。因此，了解在这一关键发育时期婴儿肠道中微生物群落的相关因素是至关重要的。

她指出：“低水平的维生素D与呼吸道合胞病毒（RSV）有关，呼吸道合胞病毒是婴儿常见的肺部感染，而最近又与新冠肺炎的易感性有关。”。

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