加拿大正锁定新冠主要传播源，已排除儿童

随着加拿大各省决定如何在流感大流行期间重启学校，各项研究也开始展开起来。第一项研究回顾发现，儿童并不是新冠的主要传播源。第二项调查发现，新冠期间家庭压力很大，尤其是有孩子的家庭。

儿童并不是主要传播源

研究的证据审查是由麦克马斯特大学主办、加拿大公共卫生署资助的国家方法和工具合作中心（NCCMT）完成。

NCCMT和麦克马斯特健康研究方法部的助理教授SarahNeilSztramko说：“到目前为止，10岁以下的儿童不太可能在幼儿园和学校引发新冠的爆发，到目前为止，成年人比儿童更可能是感染的传播者。”

审查发现，在受感染的儿童中，传染源可追溯到社区和家庭环境或成年人，而不是幼儿园或学校内的儿童，即使是在学校仍然开放或已重新开放的管辖区内也是如此。

“在家庭群体中，成年人比儿童更容易成为指数病例。”专家指出说。

在新冠期间，各个家庭正承受着相当大的压力

NCCMT的第二次研究回顾发现，在新冠疫情期间，各个家庭正承受着相当大的压力。

NeilSztramko说：“我们发现，家庭面临着压力，尤其是女性看护者和儿童，就业和家务劳动方面的性别差距越来越大，儿童的心理健康状况较差。”。

这项审查包括38份出版物，发现在疫情期间，男女就业方面的性别差距有所扩大，工作时间减少和失业的妇女多于男子。

妇女和高收入者更有可能从事可以在家工作的职业，在可以在家工作的父母中，母亲比父亲的工作时间要少，特别是有学龄儿童的母亲。

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