3岁70斤的“大胃王”宝宝吃播，孩子不该是父母圈钱的工具人！

随着各类短视频App的流行，一大批网红也随之诞生，其中不乏一些小孩子的身影。有些萌娃靠颜取胜，也有一些另辟蹊径，比如“佩琪”。

一

如果不是亲眼看到视频，谁都不敢相信，这个年仅3岁的小女孩，竟然已经有1年多的吃播经验了。

这里给大家解释一下，吃播，顾名思义，也就是将自己吃饭的样子录成视频。不少博主都打着“大胃王”的幌子吸引流量，佩琪也不例外。

一年多以前，她的爸爸妈妈就以“可爱宝宝吃好多，快养不起，吃的比大人还多，两岁半都50斤”这样的标题发布视频，语气颇为得意。

视频里的佩琪面前放着很多薯条、汉堡之类的食物，正在往嘴里塞。

其实在最初的时候，佩琪的画风还不是这样，那时的她是个可爱的宝宝。

虽然长得圆滚滚，但还是健康的范围内，自带萌感的佩琪吸引了不少粉丝。她的爸爸妈妈也经常发布一些她吃饭的视频，不少粉丝留言表示，很喜欢看她吃饭，特别有食欲，很羡慕佩琪的好食欲……

但是渐渐地，视频画风就开始不对了。一直到半年前，佩琪两岁半的时候，体重已经飙到了50斤，明显已超出正常范围。

但是佩琪父母并未察觉不对，反而给佩琪提供了更多的快餐，米面、鸡腿、甜食摆满了一桌子，丝毫不加节制。

佩琪还不太会餐具，于是就经常吃得满脸满手都是。甚至有的时候，因为吃不下了，吐得满床都是。

在这样的喂养下，短短半年，三岁的佩琪已经70斤了。

二

如果说佩琪的父母只是过于溺爱孩子，不懂得如何正确养育孩子，那么在网友们的善意提醒下，也该早就醒悟过来了。

其实，网友们并不是只会看视频，有很多网友在评论区善意地提醒过：

“别给孩子吃那么多，尤其是油饼、薯条，吃了很容易胖。”

“宝宝口味清淡，别给她吃重油重盐的东西，应该多吃蔬菜。”

“万一宝宝不爱吃青菜，就把青菜弄得碎一点。”

但是对于这些评论，佩琪父母并未放在心上，最多就是敷衍一下：

“养的没那么精细。”

“菜都被她挑出来了”。

“她只喜欢吃炸的。”

而且，不知道从什么时候开始，他们发布视频时开始以“70斤三岁小胖”为标题，孩子严重超标的体重在他们眼里不是问题，而是噱头。

他们不仅继续喂给佩琪超量的烤肉、烤串、烤肠，还经常兴奋地宣布：“马上突破100斤！”语气里难掩开心，为什么呢？因为“100斤三岁小胖”显然更有噱头啊！

为了早日实现这个目标，佩琪父母可谓是拼了命喂她。有一次，佩琪有点中暑，出现了厌食情绪，爸爸竟然说战斗力太低，要给她弄点补药？！

一个三岁的小朋友，吃点蔬菜不是最基本的吗，何以在佩琪父母嘴里就成了“精细”？孩子的挑食问题也是，在佩琪味觉还在发育的时候，就给她喂炸鸡、汉堡、方便面、可乐，难道还要怪孩子为什么爱吃这些食品吗？

很显然，他们就是故意让佩琪胡乱吃喝，好来制造噱头，吸引眼球搏出位。说到底，佩琪不过是他们圈流量的工具人罢了。

三

在网友们发现问题后，发出了越来越多的质疑。

一开始，佩琪妈妈还在转移视线。要么说是孩子自己要吃，要么说是孩子父亲太过溺爱。

在网友们不懈的努力下，她终于松了口，承认“她爸爸是一个没用的男人，也赚不到钱。”

但是，孩子不该成为家长用来圈钱的工具。因为父母的乱来，佩琪现在的状态已经对她的生活造成了不可忽视的影响。

有些玩具玩不了，容易受伤。

心理上也承受着很大的压力，连佩琪妈妈都会说，不敢带孩子出门，怕异样眼光。一个成年人尚且如此，孩子呢？佩琪自己就该承受这样的心理压力吗？

更别提佩琪父母标题动辄“小胖妞”“70斤小胖妞”“全网最粗鲁吃货”，张口闭口“胖子”“太胖了”“小区第一胖”，孩子就不需要自尊心了吗？身为父母，有没有替孩子考虑过？

三岁的孩子，骨骼、内脏等都还在发育中，难以承担70斤的体重，在视频里可以看出，佩琪的腿已经有点变形了。

更何况，有研究表明，内分泌系统肥胖的儿童和青少年，糖耐量受损的患病率为7%-25%，这意味着后期发展为糖尿病的风险非常高。超过一半的肥胖儿童有血脂异常，发生心血管系统疾病、高血压的可能性是非肥胖儿童的3倍。

这些问题，佩琪父母有考虑过吗？拿女儿一生的健康，去换流量，究竟值不值得？

我们更要意识到，佩琪父母这样的人并非个例，他们为了一己私利，拿孩子做筹码，去吸引眼球。

面对这种行为，身为观众，我们要坚决说不！愿世界上少一些佩琪父母式的家长，少一些佩琪这样可怜的孩子。

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