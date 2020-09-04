越动越机灵，做这些运动能让宝宝更聪明！

为了让孩子更加机灵，父母们可谓是用尽了心思，每天带娃奔波在各种启蒙辅导班中。这些辅导班的确有助于孩子的智力发育，但有一种有趣、受孩子们欢迎的启蒙方法被父母忽视了，那就是运动！

这里所说的运动，并不是专业运动员的竞技运动，而是身体各个部位的大肌肉运动，比如抓握物体、翻身、行走、跑跳等。这些运动看起来是很容易，但对孩子将来的发展十分重要。

有研究发现，孩子小时候就具备很强的运动能力，长大后在学习上和工作上会更出色。今天我们就来了解一下运动对孩子有哪些好处，孩子可以做哪些运动。

孩子运动能力越出色，认知能力发展越好

人在做运动时，大脑中有一些脑区会被激活。而这些被激活的脑区和在进行认知活动时激活的脑区，有很大一部分是重合的。因此，孩子的运动能力出色，他以后认知能力发展也不会太差。

而且运动可以提高心肺功能，为大脑输送更多氧气和血液，使大脑运转更有效率，让孩子精神充沛、活力十足。

英国埃克塞特大学对这方面的研究进行了总结，并得出结论：体育运动可以提高学习成绩和大脑能力。

另外，孩子年幼时的运动能力差异，在长大后会产生很大影响。澳大利亚的科学家发现，孩子小时候运动能力较强，长大后的信息处理速度和工作记忆都很优秀。

东芬兰大学的一项研究也发现，孩子在小学阶段的运动能力较差，在之后的三年中，数学能力和阅读能力都不如其他同龄孩子。

请大家注意，这没有男女差异。不管是男孩子还是女孩子，都是运动能力越出色，将来的认知能力越优秀。

孩子运动有没有达标，如何判断

运动能力对孩子发展如此重要，那爸爸妈妈该如何判断孩子运动能力强弱呢？这里给大家奉上儿童动作技能发展时间表，赶紧来看看吧。

对不满2岁的宝宝而言，9个月时会爬，11-12个月时会站，12-13个月时会走，这些都不是问题。

2-3岁时，孩子不但可以跑，还可以双脚一起跳远。此时的孩子尽管上肢还不够灵活，但可以用脚踢球。

3-4岁时，孩子除了可以用双脚交替爬楼梯外，还能用单脚下楼梯，并逐渐可以滚圆环、玩单杠、骑滑行车了。

4-5岁时，孩子可以用双脚交替上下楼梯，可以单脚跑和跳，而且跑步更稳了。

5-6岁时，孩子跑的更快更平稳，能准确地跳。另外，孩子还能做出抛、接动作，可以骑带辅助轮的童车。

以上这个时间表只是孩子的平均水平，每个孩子的发育情况不同，动作技能的发展速度也有所差异。只要孩子运动能力发展不是落后太多，大家就无需担心。

让孩子更机灵，正确的锻炼姿势快来学

锻炼孩子运动能力，加快他的大脑认知能力发展，大家可以用以下这些方法：

1岁左右：玩推拉玩具

1岁左右时，孩子正处于学步期，大家可以让他玩推拉玩具。具体玩法就是让孩子将玩具拉过来、推出去。

等孩子走路步伐稳当了，可以让他拖着小汽车、带轮子的小猫小狗玩具到走一走，相信孩子一定很喜欢。

让孩子玩推拉玩具，目的是锻炼手脚肌肉，提升身体的平衡能力。

18个月以后：跑和跳、玩球类玩具

1岁半以后，孩子的手臂已经具备了足够的协调能力，可以给他玩球了。

大家可以准备一个质地较软又能滚动的球给孩子玩，比如说海绵球。将海绵球放在地上向孩子滚去，让孩子用手抓住球，再把球从地上滚回来。这个游戏可以一直玩到3岁，它能提高孩子的身体敏捷度和手眼协调能力。

孩子学会走路后就想要尝试跑和跳，大家可以这样锻炼他，让孩子站在床上，用自己的双手抓住孩子的双手，利用床垫的弹性，让他体验跳跃时身体腾空的感觉。

孩子适应双脚同时离地的感觉后，大家就可以跟他玩跳格子的游戏了。在地面上画上大小不一的格子，让孩子按照顺序从开始的格子跳到最后的格子里。

大家还可以假装和孩子赛跑，通过游戏的方式让他慢慢学会奔跑。

3岁后：上下楼梯、骑滑行车

3岁以上的孩子就可以骑滑行车了，但一定要给他戴好防护装备哦！滑行车的重心较低，孩子骑行时不会感到恐惧，还能提升身体协调性，锻炼腿部肌肉。

想要不花钱就能提升孩子的运动能力，最简单最方便的方法就是上下楼梯。通常来说，孩子上楼梯比要比下楼梯容易一些。大家可以让孩子先练习双脚交替爬楼梯，一只脚一只脚下楼梯。等到孩子熟练后，再让他练习双脚交替下楼梯。

上下楼梯除了能锻炼孩子的腿部力量外，还能提高身体的协调性。

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