宝宝人生第一秋，如何护理？这篇妈妈一定要看！

进入9月，真正意义上的秋天已经来啦！不过，秋天天气干燥、气温下降，诸如秋季腹泻、皮肤干燥这样的问题就开始在宝宝们的身上出现，让妈妈们很是着急。对于新手妈妈而言，宝宝人生第一个秋天更是需要警惕。下面就给大家分享秋季宝宝护理的几个妙招：

1.清洗餐具和玩具

目的：预防秋季腹泻

注意，宝宝秋季腹泻的主要原因是轮状病毒，尤其是新生儿！新生宝宝免疫力较差，度过第一个秋天时最容易感染这种病毒。预防秋季腹泻，一定要把好宝宝的饮食关，除了注意食物的干净卫生外，还要定期给宝宝的餐具和玩具进行高温消毒，以降低细菌传播和感染的风险。

小提醒：如果宝宝是在幼儿园里出现腹泻症状，建议就医隔离治疗，并做好粪便的处理工作，以免造成更多小朋友被感染。

2.内衣里放一条吸汗巾

目的：预防感冒发烧

秋天昼夜温差变大，宝宝白天在阳光下玩一会就容易浑身是汗，傍晚被冷风一吹就很容易受凉生病。所以，建议给宝宝多准备一件衣服，可以让他随时更换。

大家还可以给宝宝准备几条干爽的吸汗巾，将吸汗巾垫在内衣里面，特别是胸部和背部。宝宝玩得热了，大家可以先摸一摸他的颈部，如果有汗，就把吸汗巾拿出来，再换上干爽的毛巾。

小提醒：幼儿秋季发烧，很大一部分原因就是爸爸妈妈给他穿衣过多，体内热量不能及时散发导致。建议大家给宝宝穿宽松、透气的衣服，方便他活动玩耍。

3.多喝白开水

目的：预防便秘

大家千万不要认为，秋天只要注意预防腹泻就够了。其实，宝宝秋天饮食不当还会引发便秘！

秋天到了，各种美食让宝宝食欲大增。但过多的高蛋白食物会增加宝宝肠胃的代谢负担，容易引起便秘、口臭等不适。

小提醒：让宝宝每天多喝水，可以减少结肠对粪便水分的吸收，从而让大便顺利排出体外。另外，多吃玉米、红薯、苹果、胡萝卜、酸奶等食物有助于预防便秘，帮助宝宝顺利排便。请注意，这只适用于接触过辅食的大宝宝哦~

4.勤换尿不湿

目的：预防尿布疹

有的妈妈可能会认为，秋天天气凉爽，就不用频繁更换纸尿裤。其实，这种观点是不科学的。宝宝患尿布疹，主要原因还是你不够勤快！

小提醒：如果宝宝尿布疹情况严重，暂时可以不用尿不湿包裹，让小屁屁暴露在空气中，从而保持皮肤干爽。

5.不贪吃凉性瓜果

目的：避免肠胃功能受到伤害

入秋之后，一些凉性瓜果可能还在售卖，大家不要让宝宝吃过多的凉性水果，以免造成脾胃损伤引发腹泻。

小提醒：水果方面，倒不如给孩子吃点雪梨。秋天天气干燥，雪梨具有润燥、清火的功效，宝宝多吃可以预防口舌干燥。另外，雪梨和莲子一起煮粥可以有效改善咳嗽不适。

6.用软毛巾洗脸

目的：避免造成皮肤损伤

大家在给宝宝洗脸或擦脸时，应用柔软的毛巾轻柔擦洗，不要过于用力。每次给宝宝洗脸后，要用含有天然滋润成分的儿童护肤品给他涂抹。

如果宝宝嘴唇干裂，大家应用湿热毛巾在他嘴唇上湿敷，让其嘴唇充血，然后再用儿童专用润唇膏涂抹。

另外，宝宝鼻腔粘膜也容易干燥，建议大家用棉签蘸取生理盐水进行涂抹，从而保持鼻腔湿润。

小提醒：有的妈妈认为，秋冬季节气温较低，宝宝洗澡次数应该尽可能地少，特别是北方地区。事实上，宝宝衣服穿得越多，越要注意保持他的个人卫生！

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