4岁孩子因没吃完饭被老师独锁教室，结果意外发生了……

教育孩子的前提是安全，可是在生活中，有很多人忘记这一理念，有家长把孩子打到重伤，也有老师因为疏忽导致孩子出了意外。近日，广东一4岁女孩，因为没有吃完午饭而被老师留在教室内反思，随后孩子从二楼窗台跌落摔伤……

据了解，4岁小萍没有吃完午饭并且擅自倒掉，于是在放学的时候，老师罚她一个人留在二楼教室里反省思过。其他孩子则被带到一楼的院子里，一边玩耍一边等家长来接。

刚开始，教室里不是只有小萍一个人，还有生活老师在打扫卫生，不过因为有东西遮挡，并没有看到教室里的小萍，打扫结束后，老师就自行离开了。随后班主任返回教室，关闭了电扇后并锁门离开，同样没有发现还在教室的小萍。

监控里显示，随着时间的推移，小萍越发紧张，发现没有人找她后，就自己开始琢磨出去的方法，在尝试可以爬窗出去后，回来收拾好书包并背上，然后通过窗边书柜翻过窗口来到阳台，随后在翻爬阳台护栏的时候，不慎摔到了一楼。

所幸楼下刚好有一辆三轮车，小萍虽然摔得满脸是血，但还是自己爬起来并且走到了幼儿园门口，随即被保安发现。

看过监控录像后的妈妈非常心疼：“那天，老师通知我们晚半小时去接孩子，我们以为有什么活动。别的孩子都在楼下跟着爸爸妈妈回家了，我家孩子被独自锁在教室，她的多害怕才会自己爬窗户。”

因为孩子下巴受伤严重，教育局认定幼儿园方有重大责任，并且明确了主要责任人是孩子班主任，园长也表示愿意承担责任并赔偿。

孩子不好好吃饭的行为不可取，但是老师的教育措施有些想当然，网友们也纷纷表示老师太不称职：

“把小孩子单独留在一个房间里，小孩子真的会特别特别特别的害怕和恐慌。”

“惩罚是对的，但惩罚方式不正确，把孩子一个人关教室什么的会造成孩子缺乏安全感，如果有一个老师看着都不会造成这样的结果。”

“太可怜了，小孩子本来食量就小，幼儿园老师如果是不按照年龄就强制要求小孩子必须把饭全都吃完，吃不完还要罚是不是太过分了？？”

幼儿管理并不是一件简单的事情，更何况一个老师需要面对数名甚至数十名孩子。午休时间不睡觉、用餐时间不肯吃，处理这些事情基本每一位幼儿园老师的日常，有时候会被气到崩溃，失去耐心或愤然管教，通过摆脸色、恐吓甚至是体罚等极端的方式让孩子听话，其结果就可能导致一些悲剧。

4岁的孩子不肯把饭吃完，老师可能担心的是孩子没吃饱会回家告状，家长回头找上幼儿团，最终导致自己被警告、罚款，于是不得不用更直接的方式去教育孩子，这也暴露了不少幼儿园人性化管理的缺失。

因为存在“过度教育”与“看护失职”的情况，此次涉事老师已经被开除，后续如何惩罚和赔偿，也在商讨之中。而值得反思的是，如果不是孩子坠楼，这种把孩子锁起来自行反思的教育方法还会被关注和批判吗？

虽然老师出发点是好的，而这种关禁闭的方式相较于辱骂、体罚也温和一些，但其实从本质上来看，这依然是违背孩子身心发展的野蛮教育思维，很多时候冷暴力比肉体上的惩罚更可怕。

低龄教育是一份良心活，一定要有足够的耐心，并且要和“想当然”划清界限。

虽然从表面上看，幼儿园教育比初高中教育简单很多，只需要照顾孩子的饮食起居、进行一些简单的文化教育的就可以了，但其专业性比初高中教育强上很多，如果没有经过必要的培训，缺乏良好的的职业规范，那么很可能会出现一些冲突。而在这类冲突中，弱势方的孩子往往都是受害者。

所以家长们在给孩子挑选幼儿园的时候，不能只看环境和文化教育情况，还要注意下面这几点：

1.人数不能太多

不少幼儿园只要考虑成本，不考虑老师的承压能力，特别是一些实行“大班教育”的幼儿园，两三个老师要管几十个孩子，这种情况下不仅老师无法顾全所有孩子，还容易失去耐心，碰到不听话的孩子，很可能会使用比较过激的教育方式。所以一定要确认一下一个班有几个孩子，人数太多就不要去了。

2.老师要有耐心

可以提前考察一下幼儿园，看看老师们上课时的状态，当孩子吵闹时他们是不是可以心平气和的应对。此外还可以关注孩子吃饭时的情况，看看老师是否允许孩子有剩饭；午睡的时候确保教室内有老师一直看着，以防意外发生。

3.幼儿园的情况

最后就是要看看园区管理情况，看看薪资待遇如何，因为如果报酬丰厚，老师往往也会更有耐心。除此以外，还要看看幼儿园是否有资质，询问一下附近的爸爸爸妈，了解一下这家幼儿园的风评。

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