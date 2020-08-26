别再给孩子喂饭了，小心给喂“废”了！

相信不少家长都有类似的经历，就是孩子一到吃饭就皮的不行，到处跑来跑去不肯吃饭。为了避免孩子饿肚子，一些家长（尤其是爷爷奶奶辈），会选择给孩子喂饭。于是家中就会有孩子在前面跑，而大人端着饭碗在后面追的画面。

小区里有个小男孩叫毛毛，家里住一楼，于是在饭点就可以看到毛毛在小区里跑，而奶奶端着饭菜追着喂饭的情景，就这样一直喂到了幼儿园。上了幼儿园后毛毛发现没有人喂饭，于是每次吃饭的时候一直玩耍，偏要等到老师有空来给自己喂才吃，只是此时饭早就凉了。

为此毛毛奶奶还去幼儿园投诉孩子老师，说她不负责任，给孩子喂饭的时候都是凉的，吃坏肚子怎么办？这里想吐槽一句：老师也不是只看着你家孙子，拖到最后能不凉吗！

平常小区里的人也经常劝两句：“总是给孩子喂饭也不是事儿，毛毛都三四岁了，就让他自己吃吧！”可是老人却说：“他自己不愿意好好吃，我不喂营养不良怎么办？而且每次他自己吃都弄得到处都是，打扫起来太麻烦~”

现如今，毛毛已经上大班了，可是个子比较矮，身材也比较瘦小，说话的时候还有些口吃，不认真听根本听不懂；平常老师布置的作业也很难完成，真的让人担心这孩子未来的发展。

长时间喂饭危害大，赶紧改掉这个习惯！

虽然喂饭可以让孩子吃下这顿餐，但同时也会给孩子带来很多伤害，而且都是重量级的，有这种习惯的家长赶紧改掉吧！

1.导致营养失衡

在吃饭这件事情上，一旦由家长代劳，就会让孩子失去相关感知，最直观的就是不知道自己是不是饱了，因为这个时候决定吃不吃不是孩子自己的感受，而是家长觉得孩子吃饱了就会停止喂食。于是孩子可能会吃不饱/吃太多，这很容易导致营养失衡，威胁正常的生长和发育。

2.丧失吃饭乐趣

作为生物本能，吃东西应该是一件快乐的事情，从饥饿到吃饱也是一个非常良好的体验。而喂饭则让孩子只是机械性的吃，失去了中间的的乐趣，时间久了孩子就会对吃饭失去兴趣，严重的甚至还会导致营养不良的情况。

3.影响手眼协调性

吃饭需要手、嘴、眼协同合作，所以这对于小孩子来说，吃饭也是锻炼手眼协调的方法之一。如果孩子一直被喂饭，那么就得不到必要的锻炼，孩子的手眼协调性也会比较差。就比如有些孩子小时候一直是大人喂，等到他们大了自己吃饭的时候，家长们就会发现他拿不住东西老是掉，还有些孩子总是把饭弄得到处都是，喝汤也经常会弄到衣服上。

孩子不爱吃饭，妈妈们该怎么办？

进食是一种本能，如果孩子不肯好好吃饭，那么大多是家长们惯出来的。

1.让孩子自己吃

要尽早培养孩子自己吃饭的习惯，比如在孩子七八个月大的时候，他们会经历“抓握敏感期”，你会发现他们特别想要你手里的筷子、勺子，此时不妨就给他们一把小勺子，并且鼓励他们自己吃饭。这个时候不要担心事后清理太麻烦，培养孩子良好的吃饭习惯更重要。

2.限制他的零食

有些孩子不愿意吃饭是因为不饿，而导致这一情况的原因就是零食吃多了。所以如果宝宝总是喊不饿，不妨缩减他们的零食，牛奶、面包、水果、点心等等都算。另外要记得，临到饭点就不要再给孩子吃东西了，以免孩子在吃饭时感觉不到饿。

3.进餐时要专注

有不少孩子吃饭的时候不专心，喜欢一边看动画片一边吃饭，其结果就是看着看着忘记了吃饭，于是大人就只能代劳帮忙喂食。所以要给孩子立规矩，吃饭的时候要专注，要提前把玩具收好、电视关掉，让孩子吃饭时不会受到干扰。

4.固定吃饭时间

平常要告诉孩子，家里吃饭有固定时间，如果这个时间你没有吃饭，那么就只能饿着肚子直到下一餐，并且中间不会提供其他食物。这其实就是告诉孩子，不及时吃饭是要承担饿肚子的后果，这样他们就会开始自己吃饭了。

吃饭是孩子自己的事情，大人不可能喂一辈子，所以这个习惯趁早改掉吧~

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