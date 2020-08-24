产后必须注意的4个地方，护理不好秒变“丑”！

宝宝出生是一件非常开心的事情，毕竟家里多了个小可爱。不过妈妈们大多开心不了两天，因为产后不仅要照顾宝宝，昼夜不分地操劳，还要要承受身材走样、行动不便的情况，如果恢复得不好，身材颜值就会跟着暴跌。就比如下面这4个地方，一旦护理不好就会迅速衰老：

1.胸部

相信妈妈们生完宝宝后会发现，自己原来挺直的胸部塌了，有些人甚至有下垂的情况，这让不少妈妈非常担心：自己这是提前衰老了吗？但其实这是很正常的产后现象。

怀孕的时候，在激素的作用下，孕妈妈的胸部会二次发育，方便承担产后的哺乳工作。而随着宝宝出生，激素水平逐渐恢复到产前的状态，加上没有好好呵护，就容易出现下垂的情况了。

2.眼部

产后体内的胶原蛋白会大幅度流失，再加上照顾孩子无法得到充足的睡眠，眼角周围就会出现黑眼圈、眼袋、眼纹等情况，加上因为缺觉而眼睛无神，整个人看起来会非常没有气色。

需要提醒的是，眼睛周围的皮肤很脆弱，是最不容易恢复的部位，一旦出现损伤将很难恢复。所以爱美的妈妈们，一定要提前做好准备。

3.腹部

怀孕的时候，变化最明显的部位就是腹部，而在生完宝宝后，腹部会出现很多赘肉，原来苗条的小蛮腰变成了“大水桶”，即便是心再大的妈妈也无法释怀。

产后想要恢复身材，就要多多运动起来，不能总是躺着、坐着，每天多去散散步、做做瑜伽，让身体尽快消耗掉多余的能量和脂肪，趁早甩掉大肚腩。

4.脸部

因为担心对孩子有什么伤害，怀孕期间妈妈们大多是素面朝天，如果生完宝宝后还没有注意皮肤护理，那么皮肤就会在不知不觉中衰老，并且出现各类问题，比如皮肤松弛、脸色暗黄等。

产后不想继续当“黄脸婆”，就要好好爱惜自己，日常的皮肤护理还是要做好的。

♥ 产后要怎么做，才能“永葆青春”？

想要产后恢复颜值，妈妈们就要勤快起来，做好下面这几件事：

1.注意清洁

产后妈妈的新陈代谢比较旺盛，出汗量也比较大，稍不注意就大汗淋漓，加上恶露以及溢出的奶水，很容易滋生细菌，威胁健康。所以新妈妈不要听信“产后不能洗头洗澡”的老话，要随时保持身体清洁，并且及时更换衣物床褥。

2.保护乳房

其实从怀孕初期，妈妈们就应该穿戴专业的哺乳文胸，以防乳房下垂或者各类乳腺疾病。另外产后乳房会一直泌乳，溢奶也是常事，所以建议妈妈们在内衣里贴上一个吸水性强的防溢乳垫，并且定期更换，可有效避免细菌滋生。

3.腹部保养

不管是怀孕还是生产，妈妈们的子宫都会受到比较大的伤害，有些甚至会有子宫下垂的情况。此外内脏在孕期会被撑大的子宫压迫，生产后子宫缩小失去支撑，内脏也会因此变得松垮。所以产后一定要注意腹部保养，平常多注意腹部收缩，以防内脏下垂。

4.均衡饮食

不少人觉得，生孩子妈妈们损耗太多，所以产后要好好补一补，于是各种鱼肉、补品可劲造。其实产后确实需要补一补，但是也要适量，比如油腻的食物不能多吃，而是选择清淡并且营养丰富的食物，比如瘦肉、豆制品、鱼、鸡蛋、蔬菜等等。

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