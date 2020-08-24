2岁幼儿失踪，原是被换装带出城，人贩子太可怕了！

“谢谢，谢谢，太感谢了，多亏了你们孩子才找的回来。”前不久，广州花都警方经过11小时的追查，成功解救一名未满2岁的被拐幼儿。在此之前，该名幼儿被一名陌生女子拐带，经简单换装，用黑布包裹坐汽车带出城。

“我大孙子早上出去说是与奶奶一起去买菜，但奶奶回来后说并没看见，后来到处寻找也找不到，求你们帮帮我们!”本月4日早上8时许，花都警方接到祝某的报警电话，称其未满2岁的孙子小文跑出家门后不见了，怀疑是被人拐走。

通过工业区里监控发现，小文是被一个女人抱走的。很快，警方就锁定了嫌疑人的身份和活动情况。

根据调查，嫌疑人为49岁的广西人包某，其先把小文从南方工业园的正门带回了自己的出租屋，在经过换装后又将小文从工业园的另一个门带走，并坐上长途大巴。

监控显示，包某将小文抱回出租屋后，迅速收好行李并用黑布包裹着小文就出发了。

当晚19时许，花都警方与英德警方沟通协作，于英德市英华镇一出租屋内将包某抓获，解救出被拐儿童小文。之后，小文被立即送回了广州，与家人团聚。

经审讯，包某承认自己是想把小文带回老家。目前，其已被警方依法刑事拘留。关于其是否有团伙作案，警方还在进一步调查。

从接警到成功找回孩子仅用11小时，厉害了！

孩子走失怎么办?

不得不说，这次警方迅速破案和小文家长及时报警也有一定关系。这里提醒家长，不要相信“24小时不接警”的谣言，如果孩子走丢了一定记住以下这几点：

△ 报警有技巧

2岁的宝宝还不太会走，不见了很可能被拐骗了，应马上报警;

3—6岁的的孩子活动范围有限，如果寻找>半小时未果，且问过他同班的小伙伴没有在一起应及时报警;

如果是小学生，建议失踪1小时再报警，并及时联系和孩子关系较好的童鞋及家长询问。

△ 最有效的“十人四追法”

走丢的24小时内是关键时期，可采用此法：发动10位亲友，其中4人从失踪地点沿4个方向，在2公里以内寻找；另4个人前往附近的汽车站、火车站寻找，范围同是2公里以内；最后2人，1个人报警，1个人留在家中以备孩子自己找回家。

△ 广播有技巧

广播寻人时，孩子的特征一定要讲清楚，如穿什么衣服、身上有什么明显的标志(例如胎记、痣等)、父母的姓名和联系方式等。

如何预防孩子走失?

当然了，作为家长更应注意看护，确保孩子的安全。具体可以这么做：

☛ 在年幼的孩子身上放上联系方式

对未成年孩子，尤其是幼童，一定要尽到认真看管的责任，不能麻痹大意。如果孩子年幼，最好在他身上放张写有家庭住址、家长联系方式的卡片或纸条。另外，不要把小孩子单独留在家里，外出时确保孩子始终在你的视线范围内。

☛ 让孩子学会拨打110

除了让孩子学会走失后拨打110向警方求助，还应告诉孩子站在原地等待父母找寻或警方救助，不轻易相信陌生人。

☛ 教孩子对陌生人说“不”

在孩子很小的时候，就要让他有基本的安全意识，不要随便跟陌生人交谈，吃陌生人递过来的水或者零食。还要让孩子牢记住父母电话、住址和工作单位全称，并教会他辨别方向，如何报警，有需要时找穿制服的人帮忙。

这样，一旦有紧急情况或遇到危险，孩子会打电话找爸妈或警察。平时，可以通过角色扮演和孩子分析防拐骗的细节和要点，让他更好理解各种状况，学会如何机智应对。

最后，希望所有的孩子都平平安安长大！

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