孩子表达能力欠佳怎么办？方法很简单

孩子长到一定的年龄，就会开始用语言表达自己所思所想，有些孩子表达能力好，可有些孩子的表达能力却很差。那么如何提高孩子的表达能力呢？今天就来谈谈这个话题：

孩子表达能力差，是为什么？

缺乏语言交流环境

如果家长们话少，和孩子交流的少，同时又很少带宝宝外出和同龄人玩耍，没有给孩子制造交流环境，这样孩子的表达能力可能就会欠佳哦~

家人照顾太周到

有些家长照顾宝宝特别周到，不需要孩子用语言表达，只需要孩子的一个动作一个眼神就能读懂孩子所需。长此以往，孩子们可能就失去了表达的欲望，因为他们不需要语言表达就能被满足。

孩子心理言语机制发育不成熟

孩子们的心理言语机制发育是有差别的，有的孩子发育早，有的则晚。所以有些孩子表达能力差，可能是心理言语机制发育还没成熟。

花太多时间看电视

很多孩子都喜欢看电视，特别是看动画片。如果孩子花太多时间在看电视上，那么他们就减少了和别人交流的时间，久而久之也会影响语言的表达能力。

孩子表达能力差，怎么办？

给孩子表现自己的机会

孩子们有时候怕自己说的不好，所以说话时难免会紧张。作为家长可以给孩子制造说话的机会，并且鼓励孩子说话。孩子得到鼓励后，说话的紧张感会慢慢消失，也会敢于表达自己，这样表达能力就会慢慢改善。

加强孩子的逻辑能力

很多孩子说话没有逻辑，东拉西扯，这是因为他们的逻辑能力比较差。家长可以慢慢培养孩子的逻辑感，做事时提醒孩子要有条理，遇到问题时，让孩子进行分析，慢慢的孩子们的逻辑能力强了，表达能力也会加强。

家长进行引导

如果孩子在表达时没有重点，乱说一通，这个时候家长可以进行引导，比如家长可以提示孩子表达的重点是哪里，然后引导孩子慢慢的说出来。当然，家长在引导时一定要有耐心！

增加孩子词汇量

孩子如果词汇量低，那么也会影响表达能力。家长可以通过给孩子阅读书籍、玩成语接龙游戏、看动画片或者其它一些恰当的方式来增加孩子的词汇量，让孩子能够自信地表达自己。

孩子表达能力差一定有原因，家长们可以找出自家孩子表达能力差的原因，然后通过一些恰当的方式增强他的表达能力。

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