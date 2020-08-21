特朗普14岁儿子身高近2米！你知道儿童“转骨期”吗

说到美国总统特朗普的孩子，最受关注的除了第一千金伊万卡，就是最小的儿子巴伦了。巴伦是特朗普和第三任太太梅拉尼娅所生的孩子，在特朗普60岁时出生。巴伦一直备受国内外媒体的关注，而他也成功遗传了父母亲的优点，不仅颜值帅到尖叫，身高也是让人慕了。

最近，巴伦随父母一起出现，刚刚十四岁的巴伦身高已经肉眼可见的超过老爸半个头，要知道特朗普的身高可是一米九哇！据保守估计，巴伦的身高已经接近2米。

而有网友发现，巴伦从小就比其他小伙伴要高出一截，看看这张幼儿园的合影，是不是惊呆了！

与其忙着羡慕，不如从现在就行动起来，帮助孩子长个吧！今天我们来谈一个新的话题“转骨期”，或许梅拉尼娅就是抓住了这个关键时期，才让小巴伦长得突飞猛进！



带你了解儿童转骨期

转骨期是儿童长个非常关键期的时期，可以分为三个阶段，分别是准备成长期（8-9岁）、黄金成长期（10-17岁）、巩固成长期（18-22岁）。通常情况下，孩子在10岁左右进入青春期，男孩子开始变声，身体长高，女孩子乳房出现疼痛，开始发育。

在这三个阶段中，黄金生长期尤为重要。如果没有照顾好，孩子正常发育会就受到影响，容易导致体弱多病、身材矮小。

营养专家认为，孩子在转骨期不建议药膳。一些“转骨”药膳中有可能含有生长激素，孩子吃早了或者吃多了，反而会造成身体损伤，妨碍正常的身高增长。建议给孩子进行食疗，利用食物中的天然营养帮助孩子长个。

帮孩子长个，怎么吃才好呢？

那么，长个吃什么食物好呢？赶紧来了解一下吧。

1.乌鸡

乌鸡中含有大量蛋白质、维生素、以及锰、铁、硒、铜等微量元素，而且胆固醇含量较低，是一种低脂肪、高蛋白的滋补食物。另外，乌鸡中含有EPA和DNA还能助力孩子智力发育。孩子经常吃乌鸡，可以调节生理机能，增强免疫力。

（1）爆炒乌鸡

材料：

乌鸡，花椒，八角，生姜，料酒，干辣椒，酱油，椒盐，白糖。

做法：

乌鸡洗净后沥干水分，切块。油烧热后换成小火，放入切好的干辣椒，花椒，生姜，八角炒香。倒入乌鸡，换大火爆炒出香味，出水。

倒入料酒继续翻炒，加入开水没过乌鸡三分之一。烧开后换中火，加入食盐，盖上锅盖将乌鸡烧熟（大约烧7分钟即可烧熟，如果用筷子能插进乌鸡中，就说明烧熟了。）

乌鸡烧熟后，开大火翻炒收汁。加入白糖，酱油、椒盐继续翻炒，等全部鸡肉都上色，汁水收干后，锅中继续出油爆炒一分钟，即可关火出锅。

（2）板栗烧乌鸡

材料：

乌鸡，红枣，枸杞，板栗，食盐。

做法：

乌鸡粘件后洗干净，放入冷水锅中焯去血水。板栗和枸杞泡洗干净，红枣去壳。将乌鸡、枸杞、红枣放入锅中煲90分钟，之后再放入板栗煲30分钟，最后加入食盐调味即可出锅食用。

2.鱼

鱼肉富含蛋白质，所以具有促进骨骼生长的作用，孩子多吃鱼肉，还可以加快肌肉发育速度。鱼肉具有滋肝、暖胃、补气等功效，而且脂肪含量和热量较低，是非常好的食材。

另外，鱼肉肉质鲜嫩，极易被消化吸收，如果孩子肠胃吸收功能不好，吃鱼肉补充营养是最佳选择。

（1）清蒸鲈鱼

材料：

鲈鱼，姜片，盐，食用油，葱白，酱油。

做法：

锅中烧水的同时准备材料。将葱洗干净，把葱白和葱绿分开。准备一个盘子，下方放葱白垫底，接着放鲈鱼，鲈鱼上放几片姜片，滴几滴油，撒上食盐，然后将鲈鱼放在锅中用开水蒸。将葱姜切成条备用。鲈鱼蒸熟出锅后，把姜片和葱白去掉，撒上姜片和葱绿点缀。最后浇上热油，再加点酱油即可食用。

（2）红烧鱼块

材料：

鱼块，生姜，料酒，葱姜蒜，酱油，耗油，白糖，面粉。

做法：

将鱼块洗净后放入碗中，加入适量料酒、食盐、姜片腌制30分钟。把葱、姜、蒜分别切成碎末备用。取一只小碗，加入醋、白糖、耗油、酱油和适量的水调成汁。将腌制好的鱼块放入面粉中沾粘、拍打，使鱼块两面均匀粘上面粉。把鱼块放入油锅里，炸至两面金黄出锅。锅中保留少许底油，放入切好的葱姜蒜爆香，放入炸好的鱼块炒匀，倒入调好的料汁，开中小火收汁即可。

3.虾皮

虾皮具有很高的营养价值，每100g虾皮中含有蛋白质39.3g，比猪肉、鸡肉、牛肉等肉制品以及诸如带鱼、鲳鱼、对虾、大黄鱼、黄鳝等水产品的蛋白质含量都要高出很多。

虾皮中还含有大量矿物质元素，比如钙、磷、碘、铁等等。其中，虾皮中的含磷量和含钙量分别是582mg/100g、991 mg/100g。因此，虾皮也有“钙库”的美誉。

（1）冬瓜烧虾皮

材料：

虾皮，冬瓜，酱油、食盐，葱花。

做法：

将冬瓜切成厚片备用。锅中倒入适量食用油，油烧热后倒入虾皮炒香，接着放入冬瓜，加适量清水。等冬瓜烧至透明状，倒入少许酱油，将酱油炒匀后加入食盐调味即可出锅，出锅后撒上葱花就可以让孩子吃啦。

（2）虾皮鸡蛋羹

材料：

虾皮，鸡蛋，香油，醋。

做法：

虾皮洗净后用热水烫一下，挤干水分备用。蛋液中加入温水打匀，将蛋液过筛倒进炖蛊里。放入虾皮盖上盖子，开中火蒸15分钟左右。鸡蛋羹蒸好后加入香油和醋调味，会更美味更好吃。

4.山药

山药除了含有维生素、脂肪、糖分、蛋白质等营养元素外，还含有磷、钙、铁、碘等孩子生长发育必需的微量元素和无机盐，是秋季最好的滋补食材。

大家可以用牛蹄筋、猪蹄等富含胶原蛋白的食材和新鲜山药一起煲汤，给转骨期的孩子喝，既能提升食欲，又能补充营养助力长高。

（1）山药炖排骨

材料：

山药，排骨，枸杞，葱姜，食用油。

做法：

山药去皮后洗净，切成滚刀块备用；将排骨切成小段，用水清洗干净备用；葱姜切片，枸杞泡水备用。在锅中加入适量清水，烧开后放入切好的排骨，将浮沫去掉，血水焯净，捞出后放在漏勺里沥干水分备用。

锅中倒入10克食用油，等到油温烧至七成热时倒入葱姜、排骨爆香，倒入1.5公斤清水，加入盐和料酒各10克，放入山药和枸杞炖60分钟即可出锅。

（2）素炒山药

材料：

山药，青红椒，蒜片，食盐。

做法：

将山药去皮后切成菱片，放在清水中浸泡，青红椒切片备用。锅中倒油，油热后放入蒜片炒香，接着加入山药片翻炒，最后加入青红椒继续翻炒，出锅前加入适量食盐调味即可。

除了食补，助力孩子长高还要做好两件事

让孩子长个子，除了要让他吃好外，还要做到以下两点：

♦ 多运动，多晒太阳

多去户外晒太阳除了能让孩子视野更开阔外，还能促进骨骼发育，保持身体健康。此外经常在户外活动，不但可以加快血液循环，还能增强骨骼营养，促进骨骼生长，有助于孩子长个。

要知道，骨骼生长需要补充钙，而钙的吸收需要维生素D的配合。让孩子多晒太阳，可以促进体内维生素D的合成，有利于骨骼发育。所以，大家在要让孩子多参加户外活动，比如郊游、爬山等。

根据孩子年龄的不同，大家要给他挑选合适的运动，比如三岁以上孩子可以学习轮滑，四五岁孩子可以打网球、羽毛球，六岁以上孩子可以参加滑冰、骑车、慢跑、快走、游泳以及各种球类等运动。

♦ 保持充足的睡眠

孩子长高最重要的激素就是生长激素。和苏醒状态相比，睡眠状态更有利于生长激素的分泌。睡觉时，生长激素的分泌最为旺盛，尤其是正处于青春期的孩子。青春期是生长激素分泌的高峰期，而且晚上的生长激素非常多。

想让孩子长高高，一定要让他保持充足的睡眠，特别是转骨期的孩子。孩子最好每天睡10小时以上的时间。立秋过后，白天时间变短，黑夜时间变长，可以让孩子早点休息。孩子睡觉早，再加上温度比较适宜，更容易进入深度睡眠状态，从而适当延长生长激素分泌高峰期。孩子生长激素充足，自然就能长高啦~

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