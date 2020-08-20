孕晚期便秘严重？教你5招，胜过开塞露

孕期，准妈妈们因为身体激素的变化可能会出现一些问题，比如黄体酮增加，肠道蠕动缓慢从而会导致便秘。特别是到了孕晚期，准妈妈们的子宫变大会对直肠造成压迫，从而使得便秘情况更加严重。那么准妈妈们怎么做可以缓解便秘？下文给大家支招！

1.油腻食物要少吃

很多准妈妈为了满足胎儿对各种营养的需求会吃得很丰盛，比如经常吃猪蹄、排骨、鸡鸭等等。准妈妈们想生出健康的宝宝的心情可以理解，但是孕晚期如果吃太多油腻食物，不仅可能导致肥胖，还可能导致便秘情况加重。所以孕晚期不能过量吃油腻食品。

2.吃香蕉

香蕉中含有多种微量元素，孕晚期吃香蕉，有利补充微量元素。而且香蕉在辅助通便上也有一定的作用，所以孕晚期便秘，吃点香蕉是不错的选择。

3.吃五谷杂粮

五谷杂粮比如玉米、小米、燕麦、红薯、高粱等富含多种纤维，孕晚期吃五谷杂粮有利促进肠胃蠕动，缓解便秘。不过食用五谷杂粮也要控制好量，不要吃太多哦~

4.适当运动很必要

孕晚期，肚子越来越大，很多准妈妈都慵懒下来。但其实，孕晚期如果准妈妈们能够做一些适当的运动，比如轻松的家务、散步或者瑜伽等可以增强准妈妈们腹肌收缩力，可以促进肠道蠕动，缓解便秘。

5.喝水要有技巧

孕晚期缓解便秘喝水是一个好方法，但是喝水要讲究技巧，比如可以每天早起空腹喝水，这样更有利肠道蠕动。而且喝水的时候少量多次喝，这样有利通便。

6.吃苹果

苹果中含有果胶和纤维，孕晚期吃苹果补充这些物质，可以促进肠道蠕动，可以辅助毒素排出。所以孕晚期，准妈妈可以适当吃苹果缓解便秘。

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