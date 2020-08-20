孩子坏脾气，如何应对？试试这几个方法

很多家长会溺爱孩子，导致孩子身上出现一些毛病，比如爱发脾气。那么，作为家长该如何调教爱发脾气的孩子呢？我们一起来看看：

孩子爱发脾气的原因

受父母坏脾气的影响

如果家长脾气不好，经常对孩子大吼大叫，那么孩子在这样的环境下长大也容易受父母影响，变得爱发脾气。另外，如果家长没有做到对孩子的承诺，孩子对父母的行为感到不满，为了发泄情绪他们也会发脾气。

通过发脾气有所得

很多家长应对孩子发脾气的方法就是妥协，一旦孩子有无理要求，只要他们通过发脾气的方式就能有所得。孩子就会经常发脾气，以这样的方式获得自己想要的东西。

父母和孩子聚少离多

很多家长在外务工，回来和孩子待的时间很短，所以家长为了补偿孩子会满足孩子们的过分要求。在这种情况下，一旦要求没得到满足，孩子可能就会发脾气。

过分溺爱孩子

孩子喜欢发脾气很大一部分原因是因为家人过于溺爱孩子。这样的孩子承受能力差，接受不了别人的批评，而且又比较自私，所以如果有不如意的事情发生，他们就理所当然地发脾气。

孩子爱发脾气，怎么办

家人态度要统一

孩子发脾气时，父母和爷爷奶奶等长辈应对的态度要一致，不能因为孩子发脾气或是哭闹就妥协，答应孩子的无理要求，而应该采取恰当的方式应对。

鼓励孩子用语言表达需求

作为家长应该满足孩子的正常要求，当孩子提出无理要求时，家长可以解释不满足他们要求的原因。而且当孩子的要求没得到满足时，家长应该鼓励孩子用语言表达出情绪，而不是通过发脾气发泄，家长要培养孩子的自控能力。

多和孩子交流，少发脾气

家长平时要多和孩子交流，了解孩子所思所想。家长更不能把自己的负面情绪带给孩子。

总之，孩子爱发脾气不是天生的，而是后天的环境造成的。作为家长应该了解孩子爱发脾气的原因，然后针对性地解决应对孩子爱发脾气的毛病。

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