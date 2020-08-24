网红日式冰乳酪蛋糕，别怀疑，做起来就这么简单！

最近这款日式冰乳酪蛋糕遍朋友圈，我当然要来试试它到底多火啦！

超细腻的口感，加上乳酪蛋糕胚，不会那么腻~但是又比乳酪面包更绵密，妈妈们再也不用在纪念日/生日的时候出去买蛋糕啦！

食材准备：

奶酪戚风

奶酪50克，椰汁70克，鸡蛋3个，玉米油20克，低粉70克，糖35克。

奶酪夹心

奶酪80克，炼乳8克，淡奶油50克，奶粉适量。

制作：

1.奶酪可以用微波炉或隔水加热打至顺滑，椰汁也需要加热(只要温热)。

2.加热好的椰汁分次倒入奶酪中，并搅匀加入蛋黄和玉米油混匀。

3.筛入低粉用Z字翻拌法翻拌至干粉待用，蛋清一次性加入，白砂糖打发至提起打蛋头有弯钩。

4.取1/3的蛋白霜与蛋黄糊混匀，再倒回蛋白霜中翻拌混匀。

5.烤箱提前预热上下火140/130度，烘烤50分钟左右蛋糕胚有回缩出炉震两下，倒扣晾凉再脱模。

6.奶酪馅中的奶酪加热(依然用微波炉或隔水)拌至顺滑。淡奶油中加炼乳用手动蛋抽打至5分发奶酪和淡奶油混匀，装裱花袋冷藏备用。

7.蛋糕胚晾凉后，脱模一分为四。每块中间处横着割开，不要割断。

8.取出奶酪馅挤在蛋糕中间，和两边抹平后表面筛上奶粉，两侧蘸些奶粉，天气热的时候冷藏一下再食会用更好吃。

超好吃，好吃到舔手指！

小贴士：

这款日式奶酪蛋糕请你们一定要试试~~好吃到飞起来，尤其做不好戚风蛋糕的更要试试这款蛋糕～

吃不完记得密封保存。正常冷藏保存2天，尽快食用完，毕竟奶制品哟！！

好啦，我去吃蛋糕啦～

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