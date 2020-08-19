被列入“孕期黑名单”的食品，有你喜欢的！

孕期作为特殊时期，准妈妈在各方面都需要注意，在饮食方面更要小心。为了胎儿的健康，孕妈咪需要补充营养，但孕期也有一些饮食禁忌，我们一起来看看这些饮食黑名单：

含铅食物

怀孕后口味可能会发生变化，比如有些孕妇可能会变得喜欢吃罐头、爆米花、薯片、油条等。但这些食物都是含铅量比较高的食物，孕妇如果吃多了，可能会对胎儿的大脑造成伤害。所以为了胎儿的健康，孕妇要尽量少吃或者不吃含铅量多的食物。

高脂肪食物

孕妇如果经常吃高脂肪的食物不仅会发胖，而且大肠内的中性胆固醇和胆酸会增加，严重起来甚至会导致出现结肠癌。同时，高脂肪食物也会导致催乳激素合成物增加，容易导致出现乳腺疾病，因此一定要少吃。

芦荟

芦荟作为草本植物用处很多，被应用到很多领域，但相关资料表示，孕妇最好别食用芦荟汁。如果孕妇饮用太多芦荟汁，可能会出现便血、腹痛或者呕吐现象，严重的可能导致流产。

螃蟹

螃蟹是很多人都喜欢吃的美食，但孕妇最好不要吃。因为螃蟹是寒性食物，具有祛瘀活血的作用，吃多了有流产的风险。

薏米

孕妇如果吃多了薏米，可能引起子宫收缩，进而导致流产。

酒

酒是日常生活中必不可少的饮品，很多人都爱喝，包括一部分女性。但孕妇不能饮酒，否则会影响胎儿智商和生理的发育。

含咖啡因的饮品

孕妇如果饮用过多含咖啡因的饮品，会导致胎儿的骨骼发育不良。胎儿可能出现脚趾、手指或者其它方面的畸形现象。而且孕妇喝多这样的饮品还增加了流产、早产等风险。

马齿苋

马齿苋作为菜品味道上乘，作为药品具有消炎、消肿、利湿等作用。但如果是孕妇，则要慎用。因为它是寒凉食物，孕妇吃多了，子宫会处于兴奋状态，进而会导致子宫收缩，甚至造成流产。

总之，孕期是关键时期，准妈妈们为了自己和胎儿的健康着想一定要谨慎饮食，不该吃的食物坚决不要吃！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)