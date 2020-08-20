5块钱就能搞定痱子、蚊子包、淹脖子！很多宝妈还不知道

当妈的都知道，夏季是孩子皮肤容易出问题的季节，痱子、蚊子包，淹脖子等等在孩子身上都很常见。应对这些问题，你会怎么做？相信各位妈妈一定会拿出诸如无比滴之类的各种海淘产品吧~其实呐，在我们周围就有一款神器，它不仅能完美解决这些问题，而且还炒鸡便宜，只要五块钱就能搞定哦！

铛铛铛，这个神器就是——炉甘石洗剂！

带你认识炉甘石洗剂

炉甘石洗剂是一种皮肤外用化学药制剂，它的主要成分是氧化锌、炉甘石。洗剂是粉色混悬液，在它的外包装上通常是这样标注的：本品是复方制剂，每1000ml含有氧化锌50g、炉甘石150g、甘油50ml，辅料是纯化水。对应的适应症是痱子、湿疹等急性瘙痒性皮肤病。

炉甘石洗剂具有很好的吸湿、散热、消炎、收敛、保护等功效，可以用来治疗或缓解多种皮肤疾病，可以这么说，炉甘石洗剂是一种便宜又实用的万能皮肤药水。

这些情况，统统都可以用炉甘石洗剂

炉甘石洗剂完全可以作为家中常备药品，它成分安全且副作用小，可以放心给孕妇、哺乳期妈妈以及婴儿使用。下面，我们来看看哪些情况可以用炉甘石洗剂：

1.止痒祛痱

夏天天气炎热，很多爱出汗、怕热的孩子就会长痱子。

痱子也被称为热疹，是一种出现在颈部、胸背、肘窝、腋窝等皱襞部位的炎症性、浅表性皮肤病，通常发生在炎热的夏季。除了皱襞部位，婴幼儿的头面部也有可能会出现痱子。

长痱子后，保持皮肤清洁是十分重要的。孩子身上有痱子就会很痒，而涂抹炉甘石洗剂就可以止痒祛痱。

痱子情况不严重，通常涂抹几次就会消失啦~痱子情况严重甚至出现化脓感染，可以再涂抹百多邦等抗生素软膏治疗细菌感染。

2.尿布疹

尿布疹也被称为红臀、红屁股，是婴儿常见皮肤病。宝宝屁股经常被纸尿裤或尿布包裹起来，如果大小便后没有及时清洗干净，娇嫩的小屁股就很容易发红长疹子，情况严重时还有可能发生破溃感染。

孩子尿布疹不严重，大家可以先清洗宝宝的小屁屁，晾干后涂抹护臀膏或者氧化锌软膏或者炉甘石洗剂，然后再换上干净的纸尿裤。

孩子尿布疹情况严重，可以适量涂抹一些含糖皮质激素的软膏，比如10g：10mg丁酸氢化可的松软膏。

3.荨麻疹

荨麻疹后让孩子感到很痒，孩子忍不住就会去抓，而荨麻疹是越抓越多，因此及时止痒十分重要。

荨麻疹又被称为风疹块、风团、风疙瘩，不管是大人还是孩子都十分常见。荨麻疹发作时，皮肤开始发红，表面出现大小不一的皮疹，可以出现在身体任意部位。荨麻疹摸起来会感到发硬发烫，看上去好像是蚊虫叮咬一般，奇痒无比。

遇到这种情况，建议立即涂抹炉甘石洗剂，从而及时止痒、收敛皮肤。如果风疹块很大且孩子表现得很难受，可以在医生指导下服用盐酸西替利嗪片、氯雷他定糖浆等抗组胺药物。

4.淹脖子

淹脖子是指孩子颈部褶皱处发红糜烂。2岁以下孩子颈子比较短，皮肤褶皱较深，夏天出汗较多，汗液闷在褶皱处时间太长就会出现“淹脖子”的问题。

建议让孩子多趴趴，多抬抬头，这样能让颈部皮肤多透气；宝宝出汗后，大家要及时将汗液擦干，然后涂抹点炉甘石洗剂。带宝宝外出时，建议大家在孩子颈部放一条柔软干净的纱巾，这样不但能将上下皮肤分开，还能起到透气吸汗的作用。

胖宝宝要尤其注意这个问题，像是肘窝、腹股沟、膝盖窝等这些部位也有可能出现皮肤发红糜烂的问题，大家可以使用相同方法进行护理。

5.湿疹

婴儿湿疹也被称为奶藓，是一种常见的过敏性皮肤炎症，通常由内外因素共同引发。2-6个月宝宝是湿疹的高发人群，其中奶粉喂养的宝宝更为常见。

孩子患湿疹后，会出现皮肤干燥、脱屑、连片、发红、瘙痒等症状，病情严重时还会出现小裂口，甚至伴有结硬痂、轻微红肿、渗水等症状。湿疹通常从脸部两侧开始出现，随后慢慢扩散到脖子、耳后、四肢、头部。当皮肤受热（比如洗热水澡）时，湿疹情况会加重。

湿疹情况不严重但孩子痒得很厉害，大家可以给他涂抹炉甘石洗剂辅助治疗，并每天多次涂抹婴儿润肤霜以增强皮肤保湿。

湿疹情况很严重，建议及时就医，并在医生指导下给孩子涂抹外用糖皮质激素软膏，如糠酸莫米松软膏、地奈德乳膏、丁酸氢化可的松乳膏等药物。

6.蚊虫叮咬

孩子被蚊虫叮咬后，及时涂抹炉甘石洗剂可以很快止痒。如果皮肤起了很大的肿包，可以先进行冷敷，消肿后再涂抹炉甘石洗剂。如果肿包发生了破溃，可以涂抹红霉素软膏或百多邦来预防感染。

讲真，那些网红止痒水、大牌花露水真的比不过炉甘石洗剂，这些产品中大多含有按油、薄荷脑、樟脑等成分，并不适合给三岁以下的孩子使用。

涂抹炉甘石洗剂的注意事项

炉甘石洗剂相当便宜，这让很多妈妈心中会有所疑虑，不敢轻易孩子使用。其实无需有这样的担心，我们再来说说其他注意事项：

1.别担心，没啥副作用

炉甘石洗剂涂抹在完整的皮肤上基本上不会产生不良刺激，如果涂抹在破损皮肤上或有渗液皮肤上，有可能产生轻微刺痛感。

另外，涂抹炉甘石洗剂一两天后，患处皮肤上有可能会有轻微脱皮，这是正常现象，大家无需感到担心。

2.使用前充分摇匀

炉甘石洗剂是混悬液，给孩子使用前一定要将药液摇匀，然后用棉签蘸取后涂抹在皮肤上。

3.任何年龄都可以使用

炉甘石洗剂副作用小，成分安全，新生宝宝都能涂抹。不过，如果是大面积涂抹一定要咨询医生。

4.使用后皮肤上会有一层粉末

炉甘石洗剂含有的炉甘石粉末不溶于水，涂抹在皮肤上等水分蒸发后会留下一层白色或浅粉色粉末。如果担心这些粉末将孩子衣服弄脏，可以过一段时间将粉末擦拭干净。

5.可以涂在脸上

孩子脸蛋娇嫩，被蚊子叮咬后很多妈妈不敢给他涂药。其实，炉甘石洗剂就可以放心涂。

在医生眼中，炉甘石洗剂是一款安全有效的皮肤外用药，可以解决很多皮肤问题，而且只要五块钱，它不香吗？

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