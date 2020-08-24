孩子入园必备技能，快冲鸭！

孩子即将入园，作为家长的你，是不是有点小期待又有点小紧张，毕竟这是小家伙第一次独自进入到集体生活。

与其干坐着，倒不如让孩子学会必要的生活技能，让孩子快速融入，快冲鸭！

1.有便意知道去厕所，可以熟练穿脱裤子

孩子有了便意知道上厕所，不尿裤子，不随地大小便，可以勇敢地跟老师反映自己想要排泄的需求，具备熟练穿脱裤子的能力。

2.会自己洗手

大家可以将洗手分为几个步骤让孩子学习：打开水龙头、将手冲湿、涂抹洗手液、搓手、将手冲洗干净、关闭水龙头、擦干手上水珠。让孩子可以在大人不监督的情况下，自己熟练完成。

3.能够独立入睡

睡觉不用爸妈陪、无需哄睡、睡觉时手上不用拿着玩具。孩子3岁前要培养他午睡的习惯，不然入园后会很麻烦。

4.自己会穿衣

孩子能够分辨出衣服的正反，懂得罩衣和外衣的不同穿法，有自己穿衣的主观意愿。

5.能够自己系纽扣

孩子可以熟练地使用安扣和小纽扣，可以上下自由拉动拉链。大家可以让他在布娃娃的衣服上做练习，先从解开纽扣开始学。

6.可以自己穿袜穿鞋

脱袜子时不要翻，这样孩子穿的时候就不会穿反了。穿鞋的时候也要注意，别穿反了。建议不要给孩子穿绑带鞋，一脚蹬的鞋子比较好，比如毛毛虫，这样穿脱起来更方便。

7.可以用敞口杯喝水

喝水时不急躁，不会洒，喝完能将水杯放回原处。请注意，这里的喝水是喝白开水，不能让孩子把奶当水喝，也不能把饮料当水喝。

8.可以独立吃饭

孩子可以乖乖坐在桌子前，用勺子自己吃饭，并且吃饭时不吵不闹。大家要提前让孩子在家练习，不要追着给他喂饭。另外，要保持一日三餐有规律，定时定点给他吃饭，不要给他吃零食。如果孩子手指力量足够强，可以让他练习用筷子吃饭。

9.用过的东西知道放回原处

东西用完后要放回原处，这对宝宝而言，既是记忆力考验，也是规矩的养成。大家在日常生活中也要以身作则，保持家里整洁，物品摆放要整整齐齐，不可以凌乱无章。

10.进屋时先敲门

要让孩子遵守这样一个规矩：只要房门是关着的或者半关着的，进门前一定要敲门。就算在家里，进爸爸妈妈的卧室也不能直接闯入，一定要敲门等对方同意后方可进入。

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