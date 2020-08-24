不吃蔬菜居然是本能反应，别再错怪宝宝啦！

孩子吃得好不好、健不健康，是大部分家长非常关注的事情，因为只有吃得健康，孩子才能有良好的体魄。可是在生活中，有不少孩子会有挑食情况，其中最常见的就是只吃肉不吃蔬菜。

小区花园里经常有一些妈妈带着孩子玩，孩子在花园里玩耍，妈妈们则坐在凉亭里聊天，而聊的最多的就是孩子，昨天刚好聊到了孩子吃饭的事情。有位妈妈就吐槽，自家孩子就喜欢吃肉，碗里一夹蔬菜就非常抗拒。

没曾想这一吐槽，就引起了很多妈妈的附和，纷纷表示自己孩子也有类似的情况，很担心他们会有营养不良的情况。如果只是少部分孩子不爱吃蔬菜，可能是个人性格和习惯所致，而如果大部分孩子都是这样，那就说明这件事情另有蹊跷。

那么，为什么孩子不爱吃蔬菜呢？

1.生物本能

耶鲁大学的学者们做了个有关孩子有趣的实验，他们让47名孩子选择想要触摸的物品，结果发现，大部分孩子不会选择植物和植物周围的物品。研究人员认为，之所以出现这种情况，是因为人类的生物本能，主要是为了避免被植物伤害或者中毒。这种本能的好处就是可以让孩子降低误食或误触有毒植株的概率，或者避免被植物的刺所伤；而坏处是孩子可能会拒绝吃蔬菜。

除了避免被植物所伤，孩子不爱吃蔬菜还因为其营养比较匮乏。在人类生命之初，食物比较紧缺，经常会饿肚子，所以会一直向往能量高、蛋白质丰富的食物，肉类就成为了更好的选择，而蔬菜是在没有肉情况下的临时替代品。因此，孩子不爱吃蔬菜很可能是因为生物本能，并不是他们刻意为之。

2.蔬菜难嚼

相较于肉类，蔬菜含有大量的纤维素，虽然对人体健康有益，但是也会让蔬菜变得难以咀嚼，尤其是孩子的咀嚼能力还处于发育阶段，很难把蔬菜处理好。有些孩子因为牙齿还没长好，吃蔬菜时各种不适，于是就产生了厌烦心理不愿意吃蔬菜了。

3.味道不好

相较于水果和肉类，蔬菜的味道其实并不美好。随着调味品味道消散，蔬菜本身的味道会暴露出来，而不少植物本身的味道会有些发苦，有些甚至会有特殊的味道（比如芦蒿、芹菜等），这些都会让孩子拒绝再次食用。

4.时间不对

孩子最早接触常规食物就是吃辅食的时候，此时有些家长会选择肉糜、米糊、烂面条等作为辅食，反而忽略了蔬菜。如果这个时候，可以给孩子来一些蔬菜颗粒，他们就能更早地接触这类食物，并且适应它的味道和口感，这样将来也会更愿意吃蔬菜。

孩子拒绝吃蔬菜，该如何应对？

蔬菜富含多种维生素、矿物质、纤维素，一旦缺少就可能出现营养不良的情况。所以在生活中，碰到不愿意吃蔬菜的孩子，要积极应对：

1.把蔬菜藏起来

孩子还小不愿意听大人说大道理，此时我们可以通过一些手段，让孩子在不知不觉中把蔬菜吃下去。爸爸妈妈们可以找一些食谱，找出混合蔬菜和肉的菜品，比如可以将莲藕切成小丁混在肉丸中；或者可以把胡萝卜切碎煮成胡萝卜饭等等。虽然这也算是一种“欺骗”，但是可以减少不必要的饭桌摩擦，对孩子的健康和亲子关系都非常有益。

2.激发孩子兴趣

在孩子成长发育的过程中，对于新鲜事物都充满了好奇心，家长们不妨抓住孩子这个特点，给他们买一些蔬菜样的玩具，在玩耍的时候介绍蔬菜的种类和形状，并且告诉他们吃蔬菜有什么好处。除此以外，还可以买一些有关蔬菜的绘本，然后用蔬菜给孩子讲故事，用一种比较快乐的方式让孩子熟悉并接纳蔬菜，降低他们的排斥和抵触情绪。

3.找个好的榜样

孩子善于模仿，此时就可以为孩子树立一个好的榜样，比如家长吃饭的时候，就要多吃蔬菜；平常可以让孩子和其他喜欢吃蔬菜的孩子一起吃饭，当看到大人都在赞扬吃蔬菜的孩子时，就会激发他们吃蔬菜的欲望，因为他也想被关注、被表扬。

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