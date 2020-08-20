以爱为名，手把手教你做可可蛋糕！

经常会有人问我，你为什么会愿意花好几个小时去做烘焙？你知道这个世界上，唯有爱与美食不可辜负吗？花好几个小时去制作一款美食，是为了健康，是为了快乐，是为了让生活充满美好。

今天第一次尝试做可可蛋糕，经典黑与白的搭配，纯正香浓的可可味，白白的淡奶油，简直是绝配，好吗？

无论是家庭聚会，或者下午茶时光，孩子生日。来上一个蛋糕，绝对是最赞的选择。

准备食材：

洋鸡蛋3个，柠檬汁3-4滴，细砂糖40克（其中5克放蛋黄里面），低筋面粉40克，可可粉15克，植物油30克（一定要那种没有味道的油），牛奶75克。

制作过程：

1.蛋清蛋白先分离，分别放在无水无油的碗里。

2.蛋白放冰箱里冰冻。

3.蛋黄里面加入5克糖，30克油，75克牛奶。用蛋抽搅拌均匀。

4.可可粉+低筋面粉最少过筛两次以上，这样粉质会更细腻。

5.少量多次的混合好的可可粉加入蛋黄液中。

6.用蛋抽搅拌均匀。

这时候可以去预热烤箱啦，150℃上下火预热。

7.蛋白中加入几滴柠檬汁，35克糖，打发到8分状态。（如图所示，有小弯钩是最完美的状态。）

8.取三分之一的蛋白糊放入可可糊中，采用翻拌的手法，一定要轻柔快速的哦！

9.混合好后把剩下的可可糊倒入蛋白中，用同样的手法搅拌均匀。

10.把搅拌均匀的面糊倒入模具中，震两下，让大气泡跑出来。

11.放入烤箱中下层130℃烘烤25分钟后转140℃烤20分钟。

时间到了以后，不要拍照不要拍照。

立刻震一下，倒扣，这也是成功的关键。

放凉后脱膜。铺上一层奶油，筛入少于可可粉，放上香香脆脆的干果。

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