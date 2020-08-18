黎巴嫩女童双腿被炸伤，心碎母亲让其想象沙滩海浪缓解疼痛

据美国广播公司新闻网报道，8月4日，黎巴嫩首都贝鲁特发生大爆炸，已造成至少135人身亡，超5000人受伤。经历这场大爆炸的幸存者向记者描述了事发时的场景，其中一名妈妈在接受采访时心碎地表示，她的女儿在这场事故中双腿被炸伤，她让女儿想象沙滩海浪来缓解疼痛。

医生妈妈赶回家救女儿，伤势比想象中严重

据了解，这名妈妈名叫西马·吉拉尼，是一名医生。事发当天，吉拉尼正在医院照料一名受伤的十几岁女童。突然，她的老公打电话给她，让她回家救女儿。吉拉尼在稳定了病人的病情后，跑回自己的公寓。在经过破碎的玻璃时，她看到有很多受伤的民众。

回家后，吉拉尼看见4岁女儿埃曼身上裹着一条毛巾，便意识到女儿的伤情要比自己想的要严重得多。在老公的配合下，吉拉尼在马路上找到一辆救护车，但救护车里挤满了在爆炸中受伤的人们，显得十分混乱。

为了缓解女儿疼痛，妈妈让她想象沙滩海浪

为了让女儿忘却如此血腥残忍的场景，缓解双腿被炸伤的疼痛，吉拉尼心痛地对女儿说：“亲爱的，看着妈妈，让我们想想我们最喜欢的地方——海滩。如果你感到冷或者感觉有液体在腿上流动，就想象一下沙滩，想象下海浪，我们喜欢那里。”

吉拉尼对记者表示：“显然，我说的是她流血不止的腿。”

据当地官员透露，这场大爆炸的起因是存放在该市港口仓库中的2700多吨硝酸铵。据了解，硝酸铵是一种高爆炸性物质，可以用来制造化肥。爆炸发生时，可以看到仓库中有白烟冒出，随后传来一阵短促好像鞭炮一样的爆燃声。爆炸时，有粉红色烟雾从仓库中冒出，在空中产生了一个巨大的蘑菇云。

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