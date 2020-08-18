你的孩子为何那么爱看电视？可能跟性格有关

最新研究表明，孩子自身的性格可能会影响他们看电视的频率。这项研究是由英国东英吉利亚大学与伯克贝克分校、伦敦大学和剑桥大学合作进行的，它是由医学研究委员会资助的。

婴儿大脑反应可以预测对电视节目的喜好

今天公布的最新研究结果显示，10个月大的婴儿大脑反应可以预测他们是否喜欢在6个月后看快节奏的电视节目。

研究小组表示，这一发现对于围绕早期电视曝光的持续争论很重要。

“婴幼儿周围的感官环境非常复杂和杂乱，但对事物的注意力是婴儿最初发展的里程碑之一。甚至在他们可以提问之前，孩子们在探索周围环境和接触新的视觉或声音的动力上就有很大的不同。我们想找出为什么婴儿在寻找新的视觉感官刺激时表现得会如此不同，比如被闪亮的物体、鲜艳的颜色或电视上的动态图像所吸引。

有各种各样的理论来解释这些差异，有人认为不那么敏感的婴儿会寻求较少的刺激，另一些人则认为有些婴儿只是在处理信息方面更快，这种能力可以驱使他们更频繁地寻找新的刺激。在这项研究中，我们支持了第三种理论，即对新奇事物的偏好会使一些婴儿寻求更多不同的刺激。”UEA心理学院首席研究员TeodoraGliga博士表示

这项新颖实验的主要研究过程

研究小组利用一种被称为脑电图（EEG）的大脑成像方法，研究了48名10个月大的婴儿在观看迪斯尼电影《幻想曲》中40秒的片段时的大脑活动。

其研究了孩子们的脑电波对电影中随机中断的反应，即屏幕上突然闪现的黑白棋盘。

“当婴儿们观看重复播放的视频片段时，脑电图反应告诉我们，他们了解了视频内容。我们预计，随着视频变得越来越不新颖，因此他们的注意力也越来越少，他们会开始注意到棋盘。但是，有些婴儿在开始学习视频的同时就开始对棋盘做出反应，这表明这些孩子已经掌握了足够的旧信息。相反，即使没有太多东西可以学习，有的孩子仍会继续参与。”TeodoraGliga博士表示

孩子的父母还被要求填写一份关于婴儿感官行为的问卷调查，包括他们是否喜欢看节奏快、色彩鲜艳的电视节目。六个月后，又进行了第二次类似的问卷调查。

Gliga博士说：“非常有趣的是，婴儿在10个月大时的大脑反应表明，婴儿将注意力从重复的视频切换到棋盘的速度有多快，预测了六个月后他们是否会喜欢看快节奏的电视节目。

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