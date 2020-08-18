孕妇血糖高有什么症状表现？越来越多的人都中招了

在孕期，孕妇可能会面临一些问题，比如血糖高。那么孕妇血糖高症状有哪些呢？吃什么水果可以降低血糖呢？下文立马揭晓答案！

孕妇血糖高的原因

1.不良的生活习惯

孕妇如果有不良的饮食习惯，比如喜欢吃高脂肪、高糖食物，就会导致胰岛素分泌增多，进而引起血糖偏高。

2.体重超重

一般来说，如果孕妈妈体重超重，那么她们的胰岛素降血糖的活力会比体重标准的孕妈低。所以孕妈咪们要控制好自己的体重，否则体重超标太多患糖尿病的几率就会增大。

3.孕期荷尔蒙的影响

孕后，女性体内胎盘分泌的荷尔蒙会使得孕妇血糖升高。一般来说，孕妇体内会有足够的胰岛素来调节血糖的浓度，但如果胰岛素量少，那么孕妇血糖就会偏高，这样就可能会危及宝宝的健康。

4.年龄因素

高龄产妇身体的一些功能可能会下降，如果她们又承受过重的压力，那么患病几率就会增加，可能出现血糖高问题，甚至是糖尿病。

5.运动因素

如果孕妇不喜欢运动，那么胰岛素分泌量可能会降低，降低多的话也会导致血糖偏高。

孕妇血糖高有什么症状？

1.容易口渴：如果准妈妈们经常感觉口渴，而且喝水量比平时增加了很多，那么要考虑是不是体内血糖过高。

2.尿多：一般来说，孕妇的尿量和次数都会比孕前多，但如果尿量和次数超出了一定的量，比如说一天超过20次，而且量又多，那就可以去医院看看是否血糖方面出现了问题。

3.容易饿：如果孕妇血糖偏高，那么血糖会刺激大脑，让孕妇有饥饿感。

4.消瘦：如果准妈妈食量好可还是很消瘦，那么就需要谨慎。因为孕妈如果血糖高，那么她们体内葡萄糖利用率会降低，脂肪分解会增加，蛋白合成会减少，分解速度会加快。

孕妇吃什么水果可以降低血糖？

1.樱桃

樱桃富含多种维生素，孕妇常吃可以帮助增加体内胰岛素分泌量，降低血糖。而且樱桃还含有铁元素，孕妇经常吃还可以补铁。

2.石榴

石榴中含有铬元素，这种元素有利代谢糖分，所以孕妈们吃有利降低血糖。

3.猕猴桃

猕猴桃营养丰富，但含糖量和热量比较低，孕妈吃猕猴桃不仅可以缓解口渴现象，还能降低血糖量！

另外，柠檬、柚子和梨子等都有利于降低孕妈体内的血糖。最后提醒各位准妈妈，如果发现体内血糖高，一定要及时去医院就诊！

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