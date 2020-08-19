韩国多款哺乳枕被检出致癌物质，或致孩子智力下降！

哺乳枕是新手妈妈日常会使用的产品，用来辅助哺乳，减轻腰部的压力。通常来说，新生儿平均每日接触哺乳枕5个小时，从出生使用到三个月大左右。

对于此类与宝宝贴身接触的育儿用品，安全性与可靠性无疑是最重要的。可在近日，韩国消费者院多国内热销的16款哺乳枕进行了安全检测，检测结果发现，多达7款产品含有有害物质!

其中3款的拉链手柄被检测出铅含量超标，最高超出安全标准的3.1倍，另外4款产品检测出甲醛等挥发性有机化合物超标。

据介绍，本次从相关产品中检测出超标的重金属铅，被世界卫生组织明确归类为致癌物质，长期在人体累计，可能会直接或间接诱发儿童贫血、肌肉无力、智力下降等问题!

另外，检测人员还发现，多款产品省略了部分或全部的常规标签信息。目前，涉及品牌宣布召回劣质产品。

需要注意的是，其中一款疑似产品，在中国电商平台上有销售，妈妈们选购哺乳枕时一定要注意甄别!

由于母婴产品的特殊性，这一直是韩国消费者比较敏感的品类。此前，韩国某畅销品牌的婴儿湿巾被检测出甲醛超标的问题；某款婴儿尿不湿因含有杀毒剂成分，遭到了韩国全国零售渠道整体下架的惩罚。

之前，不少妈妈普遍认为国外的母婴用品，比国内安全标准更高，质量也更出色。其实，近些年，除了韩国，不少外国的母婴产品也问题频出。

2019年，原产于葡萄牙的爷爷的农场婴儿米粉被通报检出值低于标签明示值;

2019年，H&M、ZARA、BONPNINT等国际品牌童装被检查出不合格;

2019年，德国一家公益组织的报告称，产自德国、荷兰、法国的16款配方奶粉中，8款存在芳香烃矿物油成分超标的问题;

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家长都希望能够从衣食住行全方位呵护宝宝，所以在婴儿用品的挑选上毫不手软，奉行“越贵越安全”的原则。但很多时候，品质与价格并不能成正比。

许多父母出于对国货的不信任感，宁愿高价购买外国货的心理是可以理解的。但是否存在真正安全可靠的洋品牌？这点谁也不能保证。但父母们要做的就是，尽量挑选有保障的品牌。在海淘产品的过程中，有几个坑一定要避开!

1.避开假洋牌

不少奸商了解国人喜爱洋牌的心理，通过在国外注册品牌，虚假夸大品牌历史等，让父母们信以为真。对于不熟悉的外国品牌，在选购产品之前，要了解该品牌在国外的商标注册情况和相关信息，了解其是否为真正的外国品牌。

2.拒绝海外代购

央视曾经曝光过，所谓的代购产品，多为假货。这些代购产品的外文包装、商品logo、购物凭证、快递单号、寄货地址等，都可以通过专门的设备在国内打印。真包装、真物流、假内容物的手段让妈妈们防不胜防，奶粉尤其是造假重灾区。

因此，千万不要轻信所谓的海外代购。如果通过代购渠道购买产品，一定要和正规产品做对比，全方位识别信息，甄别产品的真假。

3.谨慎网站海淘

现在有很多外国购物网站，让妈妈们海淘产品变得简单快捷。可外国网站也可能有假货。2016年，日本电视台报道称，在东京销毁了25000件假货，其中不乏童装、围兜等物品。而这些产品，都在日本亚马逊、乐天网站上有销售。

讲了这么多，不少人可能都绝望了：到底哪里才能买到正规的外国母婴用品呢。当地购买、人肉背回当然是最好的，如若不然，一定要选择有保障的旗舰店进行购买，这样即使出现问题，也有渠道可以申诉。

希望父母们都可以擦亮眼睛，选购产品一定要谨慎谨慎再谨慎!

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