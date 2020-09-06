羊水有味道吗？这些冷门知识你一定不知道

怀孕期间，准妈妈定期要去医院产检，以保证胎儿健康发育。其中，羊水指数这项检查一定要做。说到羊水，你是不是有这样的疑问？羊水有没有味道？今天我们就来一起讨论下吧~

有关羊水的冷门知识

1. 羊水有味道吗？跟白带一样吗

羊水呈水状，透明色，没有味道。羊水通常是一股一股流出来，而白带不是。而且羊水的量和白带的量也是不同的。

准妈妈在孕晚期会有很多分泌物，但分泌物只会弄湿内裤。如果连外裤都弄湿了，就要小心是羊水！大家如果不放心，可以购买一些PH试纸测一下酸碱性。

2.羊水深度和羊水指数指的是什么？

羊水深度：它是指B超显示的最大羊水池的垂直深度，是判断羊水量的一个重要指标。最大羊水深度的正常范围是3-8厘米，如果羊水深度低于2厘米，说明羊水过少；如果羊水深度高于8厘米，说明羊水过多。羊水适量，可以保证胎宝宝健康发育；羊水少，胎宝宝在孕期可能出现胎粪淤积现象，甚至引发窒息或早产。

羊水指数：把子宫分为左上、左下、右上、右下四个象限，四个象限的最大羊水暗区垂直深度相加就是羊水指数（AFL）。如果AFL超过24厘米，提示为羊水过多；如果AFL在18-24厘米之间，提示为羊水偏多或疑似羊水过多。

准妈妈在孕37周到孕42周生产都是足月分娩，建议大家做好胎心监护。如果胎心反应良好，说明胎宝宝在子宫内情况尚佳，可以安心待产。

羊水异常，会出现哪些症状？

1.羊水过少

羊水过少，胎动会十分明显，且胎动发生时会感到腹痛。这是因为子宫十分敏感，受到轻微刺激都会引起子宫收缩。除此以外，羊水过少会导致胎宝宝胎心过快，且宫高和腹围比相同孕周的其他准妈妈要小。

羊水过少常常导致生产时产程变长，胎儿容易出现宫内窒息。胎膜破裂时，可以看见少量粘稠的羊水。

羊水过少有时候诊断起来比较困难，常常被忽视。有人认为，如果准妈妈过期妊娠，并伴有妊娠期高血压综合征，或者分娩前胎儿发生变化又不能找到原因，那就有可能是羊水过少导致的。

2.羊水过多

正常情况下，羊水量随着孕周的增加而变多，在孕期的最后2-4周开始慢慢减少。准妈妈足月分娩时，羊水量大约在1000毫升左右（800毫升-1200毫升之间）。如果在孕期任何一个时间点羊水量超过2000毫升，则被认为是羊水过多。

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