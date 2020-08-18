想及时给宝宝补铁，正确方法不能少

铁在宝宝成长过程中扮演着重要的角色，它是制造肌红蛋白和血红蛋白的重要成分。如果孩子缺铁，可能会出现虚弱、易怒、贫血、易疲劳等问题。一般来说，1到3岁的宝宝每日需摄入7毫克铁。你给宝宝补足铁了吗？今天我们就来说一说关于“铁”的那些事：

孩子缺铁的原因

1.铁丢失过多或消耗过多

在一些情况下，铁消耗过多会引起孩子缺铁，比如孩子出现反复感染问题。而有些情况下铁吸收不理想，也会导致孩子缺铁，比如孩子出现牛奶过敏问题或患慢性失血疾病以及一些肠胃道疾病等。

2.宝宝体内铁储量不足

出现这种情况可能和两个因素有关，一是孕妈孕期摄入的铁过少，导致宝宝出生后缺铁；另外是和胎儿自身有关，如果胎儿是早产儿或失血过多也会导致宝宝体内铁质储量不足。

3.铁的摄入量少

宝宝体内的铁主要靠食物提供，但是小宝宝们的食物主要是乳类，而乳类食品的铁含量往往不高，据悉每10毫升牛奶含铁量为0.01到0.05毫克，每10毫升母乳含铁量为0.1毫克。而且奶粉喂养的宝宝吸收没母乳好，所以人工喂养的宝宝更易缺铁。

同时需要注意的是，如果宝宝半岁后，不及时添加辅食，那么宝宝也容易缺铁。

4.宝宝发育过快

铁是形成血红蛋白不可或缺的元素，宝宝如果发育过快，那么血容量增加会变快，铁的需求量也就增加了。如果补充的铁含量达不到宝宝身体发育所需，宝宝就会缺铁。

怎么给宝宝补铁才对？

众所周知，给宝宝补铁的好方法就是补对食物。那么怎么给宝宝添加辅食才有利补充铁呢？这就需要了解植物来源铁和动物来源铁的区别。一般来说，动物（如家禽、鱼、猪肉等）来源铁即亚铁血红素铁容易被宝宝吸收，而植物（如豆类、谷物、干果、蔬菜）等来源铁为非亚铁血红素铁需要在一些条件下才能被宝宝吸收。所以家长平时可以给宝宝吃牛肉、猪肉、动物血等，还可以给宝宝吃鱼类。另外，虽然植物来源的铁不易吸收，但是荤素搭配也有利于营养平衡，所以平时不仅要给宝宝吃肉，也要给宝宝吃素，比如可以给宝宝吃土豆、西兰花、西红柿或者是一些水果。

注意，如果宝宝缺铁严重，那么要及时就医！

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