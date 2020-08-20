亲身经历总结的经验，带你走出母乳喂养误区

我在第一胎的时候也是小白一个，几乎都是听取长辈传授的“经验”，导致走了不少弯路，为了让大家少踩雷，来带大家认识母乳喂养中的几大误区，希望对困惑中的妈妈有新的启发。

误区1：产后立马就吃下奶食物

记得刚生完大宝的时候，大家都沉浸在新生命降临的喜悦中，来自家人的关爱更是铺天盖地，为了让我早点下奶，第二天就安排上了各种猪蹄汤、排骨汤，第四天下奶了，乳房胀得像个大石头，疼到我怀疑人生，后来才知道产后一星期内不能急着下奶，因为产后的前几天乳腺管还不通畅，这个时候吃下奶食物很容易堵奶，要等到乳房开始分泌乳汁，正常工作，才能安排下奶的食物。

误区2：饮食油越大，下奶效果越好

我被这个误区害惨了，第一次做妈妈，天真的我以为饮食越油腻下奶效果越好，炖的排骨汤、鸡汤，上面飘着厚厚一层油，我毫不犹豫就下肚，还在期待奶水能多一点，没想到大错特错，奶水不仅没多，我还长胖了。这里提醒宝妈们，要想下奶，重要的是水分的摄入，而不是油分的摄入，油腻的汤里其实都是脂肪，喝了不仅不会下奶，还容易发胖，平时饮食上要注意清淡，少油少盐，多补充蛋白质和水分，这样既能达到下奶的目的，也有利于身材的恢复。

误区3：刚分泌的乳汁颜色发黄，浓稠，是不干净吗？

我朋友跟我讲她生完宝宝住院的时候，邻床的产妇下奶了，挤出发黄的乳汁，婆婆坚持不让孙子吃，要倒掉，说就像长时间不用的水龙头，刚开始流出来的是脏的，简直颠覆了我的三观！产后7天内分泌的乳汁被称为初乳，颜色呈淡黄色，还黏糊糊的，它可不是不干净，而是珍贵的“黄金营养”。

初乳中含有抵抗多种疾病的抗体、乳铁蛋白等免疫因子，可以帮助宝宝抵御各种细菌，增强免疫力，相当于给孩子接种的第一剂疫苗，而且很容易消化吸收，营养价值极高。我家玥玥从医院回来是第3天，刚好吃上初乳，当时裸重5斤，第9天社区上门体检，裸重5.9斤，回顾玥玥一年的身高体重增长趋势，在这七天增长得最快，而且在母乳喂养的一年内只闹过一次小感冒，所以珍贵的初乳一定要留给宝宝喝。

误区4：奶水清就是没营养，宝宝吃了不长肉。

我的身边就有这样的例子，婆婆因为儿媳妇的奶水清，就认定是没有营养，要给宝宝断母乳喂奶粉，奶水清真的就是没营养吗？错！宝宝吃进肚子里的母乳其实是由前奶和后奶组成的，肯定有不少妈妈发现，刚给宝宝喂奶的时候奶水很清，喂到后面颜色就变浓白色了，这就是前奶和后奶的区别。

正好之前有两张照片可以对比，前奶。

后奶。

前奶比较清淡、稀薄，呈淡蓝色，含有大量的水分，目的是给宝宝解渴，后奶比较浓稠，呈乳白色，含有大量的脂肪，一顿奶中，一大半的能量都是通过后奶所获得的，这是让宝宝吃饱的关键，也是体重增长的重要因素，宝宝不长肉，可能是你只让他吃到了前奶而没有吃到后奶，所以喂奶的时候一定要让宝宝把一侧乳房吸空，才可以吃另一侧，不要奶阵一过就马上换边，这样宝宝只能吃到前奶，吃不到后奶，不仅饿得快，还不长肉。

误区5：纯母乳喂养的宝宝，两餐之间要喝水

我的朋友中有不少纯母乳喂养的妈妈，她们都纠结两餐之间到底要不要给宝宝喂水，答案是要看情况而定，我家两个娃在吃母乳期间都没喝过水，正常情况下纯母乳喂养的宝宝其实是不需要喝水的，前奶中含有大量的水分，足够宝宝补充水分，喝水多了反而会增加宝宝肾负担，搞不好会适得其反。

除非特殊情况下才需要喂水，比如天气炎热，宝宝大量出汗、尿液发黄，就是提醒我们该喂水了，生病发烧的时候也应该及时补充水分，除了这些情况，只给宝贝吃母乳就可以了，千万不要多此一举。

误区6：宝宝吃了很久都不松口，怀疑奶水不够吃

来，说说你家的娃，吃完奶会自己松口吗？可能我家两个宝宝都是小吃货，每次吃完奶都不松口，都是我把乳头拉出来，说真的我一开始也以为是吃不饱，可观察大小便量和体重增长，都没问题，搞得整个哺乳期都疑心重重，生怕娃没吃饱。

其实出现这种情况，只要宝宝生长发育达标，宝妈们就不要怀疑自己的奶量，有的宝宝比较依赖乳房，即使吃饱了也不会主动松开，妈妈可以在宝宝没有明显吮吸动作时轻轻把乳头拉出来就行了。

误区7：纯母乳喂养要2小时吃一次

这是不一定的，我家两个宝宝吃奶的间隔时间都不固定，有时候隔1小时，有时候隔3小时，有很多妈妈一看两小时到了，宝宝不饿也要硬塞给他吃，其实是错误的，母乳喂养并不需要固定的间隔时长，每个宝宝的食量不同，有的宝宝是少量多餐，间隔时间就短，有的宝宝是一餐吃饱，间隔时间就长。这些情况都是很正常的，我们做到按需哺乳就行了，宝宝什么时候想吃什么时候就给他吃，不一定非要控制间隔时间。

误区8：乳腺炎期间不能喂奶

很多妈妈都认为乳腺炎期间不能给宝宝喂奶，这种说法就有点过于绝对了。乳腺炎期间能不能喂奶需要看情况，我在喂养大宝期间患过一次急性乳腺炎，只是皮肤发红，没有发烧，分泌的乳汁也没有异样，医生说是可以继续哺乳的，而且这个时候让宝宝多吸吮，还有利于疏通淤积的乳汁，如果妈妈已经发烧，说明有细菌随着乳腺管进入了血液，这种情况就需要暂停哺乳了。

误区9：一周岁以后，奶水就没营养了

这句话已经有不下五个长辈跟我说过，也成了很多妈妈急着给宝宝断奶的理由，事实上并非如此。奶水无论何时都是有营养的，而且每个阶段所含的营养素会根据宝宝生长发育的需要进行调整。

宝宝一周岁后，仅仅依靠纯母乳，不能满足生长发育需要的营养，但并不代表一周岁后母乳就没有营养了。世界卫生组织都推荐母乳喂养到两岁甚至更长时间，因为母乳中的活性免疫因子以及有益于宝宝大脑发育的400多种营养元素，是任何代乳品都仿制不出来的！

我家两个宝宝都没能坚持到两周岁，我一直留有遗憾，如果不是特殊原因，我会坚持喂到两周岁甚至以上！

母乳喂养这条路布满荆棘，十分考验妈妈的耐心和毅力，但作为一个过来人，我还是极力建议大家母乳喂养，母乳提供的强大呵护是任何食物都无法代替的，为了让宝宝吃到最营养的口粮，妈妈们真的要提前做好功课，以应对每一个突发情况，既然选择了就要坚定信念，不要在意别人的闲言碎语，每一个坚持母乳喂养的妈妈，都值得被尊重！

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