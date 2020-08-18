这几种亲子游戏很危险，你还不知道吗？

“看她冲着我笑，自己就忍不住抛着她玩。”37岁的父亲为了逗两个月大的女儿开心，玩起了将孩子抛起来再接住的游戏。可当宝宝第三次被抛起后，他却没接住，女儿摔在地上再没能救活……

在日常生活中，一些家长出于对婴儿的喜爱，喜欢和宝宝做一些亲子游戏。但很多人都不知道，那些我们常见的游戏，大多隐藏着巨大的危险。而以下这六种游戏，家长更应该注意了，一定不可以和宝宝玩！

♦ 空中飞人抛接游戏

空中飞人抛接游戏，对宝宝来说可是最刺激的运动了，分分钟把宝宝逗得合不拢嘴。宝宝无聊了，抛一个！宝宝哭闹了，抛一个！好像没有什么问题是抛接游戏解决不了的……如果有，那就两个！

然鹅，这并不是一个值得推崇的游戏。虽然轻柔而有节奏的摇晃有助于宝宝平衡器官和运动器官的发育，但如果是大幅度的摇晃，会使宝宝的大脑、脊柱和眼睛承担着巨大的风险！

育姐科普时间到：baby娇弱的视网膜难以承受巨大的晃动，同时，小婴儿脊柱支撑能力差，抛接游戏的过程中很容易造成脑震荡和脊柱的损伤。家长切记哦！！！

♦ 捏鼻子会使鼻梁更挺？荒谬！

许多大人见到宝宝水晶蒜瓣一样的小鼻子的时候，总想去捏两把。但这个动作却可能让宝宝的鼻粘膜和血管受到损伤，从而受细菌、病毒的侵犯。而所谓的捏鼻子可以使鼻梁更挺，完全是无稽之谈！

♦ 拔萝卜，长大个？10岁男童终身瘫痪…

“拔萝卜”也是常见的亲子游戏：家长拉住孩子的双手或脑袋向上提，让其离开地面，嘴里还念念有词：拔萝卜，长大个……

在这里，育姐要郑重提醒各位家长：突然的拉伸或者扭动，很容易伤害到宝宝的手腕、肩关节等，导致脱臼。严重的话还可能损伤脊椎，造成部分瘫痪或永久性高位截瘫！

注意，这不是危言耸听！有这样一则真实的案例发生在身边：

拔萝卜致10岁男童瘫痪

家住郑州的10岁男孩亮亮，在和叔叔玩“拔萝卜”游戏玩得正高兴时却突然大哭不止，说脖子疼。经医生诊断，亮亮的颈部脊椎损伤，最终确诊为全身瘫痪，后半生要依靠轮椅生活。

♦ 张口接物

许多家长喜欢让宝宝张开口，向其口内投花生米或豆子，投一次吃一粒，这也是十分危险的游戏。

一旦花生米或豆子投入气管，或宝宝笑时呛入气管，轻者呛咳，重者窒息。

♦ 骑脖马

很多孩子都玩过“骑膊马”的游戏，坐在老爸肩头威风又好玩。

但家长应该注意的是，不到1岁的孩子不能玩这个游戏，因为孩子太小无法抓稳父母，容易造成事故。

和大一点的孩子做“骑膊马”游戏时，动作也不宜剧烈，否则家长容易弄伤颈骨、肩骨。

♦ 提双臂转圈圈

提着宝宝手臂转圈圈很容易使宝宝拉伤，甚至会造成肘关节及肩关节的脱位。

对于上述游戏，一定有很多人心里有质疑：我们小的时候也都玩过，不还是好好的？育姐想说：每个宝宝的情况是不一样的，尽量降低宝宝发生的危险是我们每个人的责任。

如果家长想多陪陪宝宝，可以和他一起做一些有益于发育的体格训练游戏：

宝宝的体格锻炼

① 抚触，游泳。

② 空气浴、水浴、日光浴。

空气浴：参与户外活动，每日1~2次，每次30~60分钟；

水浴：接触33~37℃的温水，每日1~2次，每次10~15分钟；

日光浴：每日晒10~15分钟太阳，建议在10点左右，避免暴晒；

③ 被动体操：1~6个月宝宝训练俯卧抬头、拉臂起坐、侧翻身、四肢屈伸等；6~12月宝宝训练仰卧起坐、滚、爬、扶站、扶走等。

和宝宝适当做体格锻炼，不仅可以促进新陈代谢，增强心肺功能，还可以强健肌肉和骨骼，促进体格生长，提高身体的机能平衡和大脑的协调及敏捷性，有利于智力发育。

同时可以增加宝宝的食欲，改善肠胃道功能，提高机体免疫力，减少疾病。可谓是一举多得啦！

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