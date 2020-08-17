父母爱吃什么，将直接影响孩子的口味

幼儿天生喜欢食物中的糖和盐，但会根据父母为他们提供的食物而产生食物偏好，所以在饮食安排上家长要格外上心。除此之外，但新的研究表明，父母如何看待自我饮食习惯也是一个重要因素。

家长的饮食习惯将直接影响孩子

研究报告的主要作者、俄勒冈大学伦德奎斯特商学院市场营销系主任T.BettinaCornwell、PhillipH.Knight主席指出，高热量和营养不良的饮食系统是导致全球肥胖的主要因素，也是幼儿家长的重大挑战。

这项研究发表在《公共政策与市场营销杂志》上，并提前在网上发表，探讨了父母对食物偏好的潜在影响，以及在家庭用餐时如何将其传递给孩子。

常吃垃圾食品，孩子不愿吃蔬菜

“父母在饮食中对糖、脂肪和盐的偏好会影响他们在一周内提供给孩子的垃圾食品的数量，进而影响孩子对糖、脂肪和盐的偏好。我们发现，经常给三到五岁的孩子提供垃圾食品，会影响他们对相同口味的偏好。这也让他们不太愿意吃蔬菜。”

在这项研究中，这个由四名成员组成的团队进行了两项研究，以探讨父母对成长策略、学习策略和自我控制的严格程度。

在第一项研究中，研究人员利用81名学龄前儿童家长的自我报告调查来评估接触垃圾食品的频率是否有助于将父母的口味传递给孩子。Cornwell说，我们发现了一个可靠的联系。

第二项研究更深入地研究了父母的外行理论，是否影响了父母让孩子接触垃圾食品的频率以及孩子在学校吃什么。研究人员从122对亲子对的调查中得出的回答，以及对学龄前儿童在午餐时间选择蔬菜的直接观察。

研究人员再次确认了强有力的结果。在家里经常接触快速和高度加工食品的儿童，在6岁前不太可能吃蔬菜。

父母做的选择会影响孩子的食物选择

“父母在饮食中对糖、脂肪和盐的偏好，以及他们对自我控制的看法，共同影响了他们定期给孩子吃垃圾食品的选择，”Cornwell说：“如果父母对糖、脂肪和盐的偏好较低，并且在培养自我控制能力方面具有成长心态，那么他们往往会限制向孩子提供垃圾食品的数量。”

Cornwell说，总体的研究结果很清楚：父母在家里做的选择会影响孩子在家以外的食物选择。

她说，父母应该加强他们自己关于自制力的信念，以了解他们如何影响孩子不断发展的食物偏好。她说，这样做可能有助于父母改善自己的饮食习惯，从而有利于孩子的饮食习惯。

市场产品应重新配方，以减少适口性，更健康

这对食品工业也有影响。与食品制造商和品牌经理需要认识到，他们对适口产品的过度依赖——那些高脂肪、高盐和高糖分的食品——往往使儿童很难达到健康日常饮食的要求。产品应该重新配方，以减少适口性，并应开发新的更健康的产品。

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