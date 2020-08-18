夏日下午茶椰蓉蛋挞，满足孩子的味蕾！

说起蛋挞，大家的第一反应绝对是k家的蛋挞，他家的蛋挞皮酥内软，奶香味爆棚，越吃越上瘾。

可再好吃的东西经常吃也会吃腻，今天我们就来换换口味，做一个椰蓉的蛋挞，除了原味蛋挞的奶香味儿，椰蓉蛋挞还自带椰奶的清香。好吃却不腻，一口下去满满的都是椰蓉馅，超级满足，你也快来试试吧！

别问我为啥想起做椰蓉蛋挞？因为最近又刮起了椰蓉蛋挞的暴风，身为美食达人，我当然也要跟风做起来。其实普通的蛋液蛋挞吃腻了，偶尔换换椰蓉蛋挞，真的挺好吃的，大家可以试试，做法也很简单，喜欢的看过来吧！

材料准备:

纯牛奶50克，鸡蛋1个，白砂糖20克，黄油16克，椰蓉50克，蛋挞皮6个。

所需工具：

烤箱一台

以上食材是做六个蛋挞的量，大家根据需求按比例添加就好。

具体做法：

1.盘子中磕入一个鸡蛋，然后倒入50克纯牛奶，再加入白砂糖20克。充分地打发，搅拌均匀。

2.接着加入提前融化好的黄油16克，椰蓉50克，搅拌均匀就成了椰蓉馅料。

3.把椰蓉馅料均匀的分到六个蛋挞胚中，每个八九分满刚刚好。按我的配方制作，真的特别合适。

4.烤箱预热，上下火200°烤20分钟就好，此时此刻，满屋飘香，椰蓉的味道特别浓郁！

爱吃蛋挞的福音，经常变着口味做各种各样的蛋挞液香浓郁，滑嫩酥脆，太好吃了。这个椰蓉蛋挞也算是解锁了蛋挞皮的新吃法，搅一搅拌一拌超简单。

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