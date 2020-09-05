小心了！市场上销售的这些“儿童食品”，并不适合孩子！

很多父母认为，只要食品的外包装上有“儿童”的字样，就“适合给孩子吃”“很健康”。但事实上，“儿童食品”只是商家为了让产品卖得更好，炒出来的噱头。今天，我们就来盘点一下市面上销售的这些伪“儿童食品”。

1.儿童肉松

虽然肉松很不错，但大家购买儿童肉松时一定要小心。

市面上的儿童肉松通常会添加很多糖、盐、酱油调味，口味很重，不适合给孩子吃。

另外，有的儿童肉松中还添加了豌豆粉不是纯肉的，却打着“儿童食品”的旗号卖高价，大家一定要注意辨别，千万不要购买这类儿童肉松。

2.儿童酱油

不少销量不错的进口儿童酱油号称“低盐、低钠”，可只要查看一下外包装上的营养成分表就知道，“儿童酱油”的含钠量一点也不少！

不满一岁的孩子的饮食无需额外加盐，不满两岁的孩子要控制食盐摄入量，每天不能超过1.5克。很多人觉得，孩子不能多吃盐但可以吃酱油，可以用酱油给菜肴提鲜，但这忽视了钠元素的摄入量。1岁以下孩子千万不要吃酱油，一岁以上孩子也要严格控制。

一岁以下孩子的饮食无需加酱油或加盐调味，食材中含有的钠元素已经可以满足他的身体发育需求了。

3.儿童牛奶（酸奶）

儿童牛奶和儿童酸奶最大的特点就是“甜”。为了让产品更受孩子欢迎，很多厂家会在牛奶或酸奶中添加大量糖类糖类、麦芽糖等调味品，甚至加入各种香精。

孩子天生喜欢吃甜食，摄入的糖分越多，他就越爱吃甜食，长大后更容易爱吃含糖量高的“垃圾食品”。

世界卫生组织于2019年发布“禁糖令”：食品生产商不允许在3岁以下婴幼儿食品和饮料中添加游离糖。

被禁止添加游离糖有：一是，添加糖及其其他甜味剂（全部的蜂蜜、糖浆、果汁、浓缩果汁或其他甜味剂如阿巴斯甜、安赛蜜、三氯蔗糖、甜叶菊、糖精），二是浓缩果汁和果汁（除了可以少量添加柠檬或柠檬汁作为防腐剂）。

世卫组织这样做的目的是，提醒各位家长重视婴幼儿糖分摄入的危害。

除了添加大量的糖分外，套路满满的厂家还会在外包装上印上各种好看的卡通图案吸引孩子眼球。而有的“儿童牛奶”、“儿童酸奶”的蛋白质含量还比不过普通鲜奶和酸奶。

4.儿童奶酪

市面上销售的大部分儿童奶酪都是再制奶酪，这些奶酪在发酵过程中需添加大量的盐。就算如广告上所说加盐很少，味道很淡，但它的含盐量也不会很低。

再制奶酪不仅含盐量过高，还有可能添加了各种食品添加剂和大量糖分，因此不适合给孩子吃。一岁以上孩子可以吃一些含盐量较低的天然奶酪，作为奶制品的一种补充。

TIPS:避免上当受骗，请学会看配料表

想要购买到健康安全的儿童食品，大家一定要学会查看产品外包装上的配料表：

1.配料表越短越好

在配料表中，厂家必须将全部的食品添加剂一一列出。大家在购物时，应选择配料表较短的食品为佳。

大多数儿童食品在成分商河成人食品并没有太大的区别，并不适合给婴幼儿食用。当然，也有一些高端儿童食品很少使用添加剂和调料，大家可以根据孩子需求进行购买。

2.配料排名靠前，含量越高

通常而言，配料表上的各种配料按照含量多少进行排名，排名第一的就是这种食品含量最高的原料。大家在挑选时，要购买天然原料排名靠前的食品（比如水、水果、鸡蛋、牛奶等），调味品的排名越后越好（如食盐、白砂糖等）。

大家挣钱养孩子不容易，千万别掉进商家挖好的坑里。对于孩子们而言，最好的辅食就是天然食物，既美味又健康。

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