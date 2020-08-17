《三十而已》落幕，演渣男的被夸，演小三的被骂，老双标了！

不知道最近的热播剧《三十而已》大家都追了没有?要说最气人的一对，当属顾佳和许幻山。顾佳有颜有能力，老公孩子两手抓，既能结交富太让孩子上顶级幼儿园，又能帮丈夫谈生意发展公司。这样一个“完美人妻”，当真可以称得上无数男人的梦想。

可顾佳的老公许幻山偏偏被见钱眼开的林有有勾引，抛妻弃子，和小三双宿双飞。到了结局，许幻山因烟花爆炸事故入狱，林有有远走高飞，顾佳却还要卖房卖车帮前夫还债。

这样有争议的结局，无疑点燃了许多观众的怒火：顾佳这样一位独立女性凭什么帮渣男前夫还债?为什么小三不受承担任何后果?

针对虚构的电视剧情节生气质疑似乎还不够，有很多人转而将怒火发泄到无辜的演员身上。打开饰演林有有的演员微博，评论里充满了种种不和谐的声音，各种骂“绿茶”“小三”的评论看得人心惊。就算是设置了关注七天才可评论，仍有人等了七天，只为骂她一句。

如果说只是因为部分观众“人戏不分”，导致对角色的情绪宣泄到演员身上，也算是情有可原。可翻翻饰演剧中出轨渣男的演员微博，却发现评论意外地和谐。有夸他演得好的，有说角色渣的，但不会上升到人身攻击。

其实，这样的双标现场并非是第一次。前两年的爆剧《我的前半生》相信大家还有印象。剧中的小三凌玲因凭借各种手段成功上位，赶走原配，恶心到了大批观众。而对小三的厌恶，也延伸到了戏外，导致饰演角色的吴越被咒骂得厉害，无奈之下关闭了微博评论。

剧中的渣男前夫陈俊生，出轨不说，还和前妻抢孩子和房子。可饰演这一角色的雷佳音待遇就好多了。靠着“前夫哥”成功出圈，俘获不少观众的心，就此星途一片坦荡。

社会舆论总是对女性太苛刻，对男性又太宽容。同是出轨，男明星可以收获宽容和谅解，云淡风轻地继续演戏上节目；女明星每次出现都被骂得狗血淋头，没有节目可上；同是有了孩子，女性经常因为孩子受伤生病等事被质问“怎么当妈的”，男性可以因为“他什么都不懂”逃避带孩子的责任。

甚至于，在身材焦虑这回事上也存在男女不平等，苗条的女明星要保证上镜好看不敢吃米饭；挺着啤酒肚的男明星照样无拘无束大口吃肉。

如果只是单独的男女立场不同倒也罢了，可事实却是，苛刻乃至辱骂女性的队伍中，总少不了女性的身影；而男性，通常会站在同性的立场上，为他们找原因找借口。传统道德给女性上的枷锁枷锁，不仅来自于男权，更来自于身边的同性。这样的舆论环境，就让女性愈发处在弱势地位。

其实，无论男女，犯了错，就应该负责。责任大小，如何评价，不应该以性别作为衡量的标准。就拿出轨这件事来说，小三是不对，难道出轨的丈夫就可以置身事外吗?这样未免也太不公平。

前段时间，去年广为传播的暴打小三事件有了结果，因殴打、侮辱他人，原本可以无错的妻子被判处拘役四个月。小三和打人的妻子受到了惩罚，渣男却毫发无伤，这样的结局真的是我们愿意看到的吗?

总之，我们希望的是，大家可以在评判任何事件时，都要有一条公平的准则，真正做到男女一视同仁。不要一味为男性辩护，也不要一味苛责女性！

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