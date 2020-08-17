送你8个小招数，让精子质量得到提升

众所周知，备孕不是女性一个人的事情，老公也必须参与其中。而男性备孕时，提高精子质量是非常关键的。那么，怎么做才能提升精子质量呢？试试以下的方法：

1.补锌

如果男性的精子质量低，可能会导致女性无法成功受孕，这个时候可以适量补充锌。锌可以提高精子的质量，为女性成功受孕助力。

2.补充优质蛋白质

备孕期间，男性也需要补充营养，这其中就包括蛋白质。适当的补充优质蛋白质能够提高男性精子的质量以及数量，这对于助力女性成功受孕也很有益处。

3.戒烟

男性备孕期间最好戒烟。男性备孕期如果经常吸烟，会导致精子质量下降，还可能导致染色体异常。

4.别喝酒

喝酒和抽烟是一样的道理，会影响精子的质量。

5.远离高温环境

男性在备孕期间，要尽可能避免处于高温环境中，因为高温环境也会伤害到精子。所以尽量别去浴室，别去桑拿房。

6.要有好的心情

夫妻备孕，不仅女性要有好心情，男性也要有好的心情。如果男性备孕时经常心情不好、发脾气、抑郁或者烦恼，这会导致大脑皮质功能紊乱，内分泌也会失调，而精子的质量自然也会下降。因此备孕期，男性也要以积极乐观、开朗的心情去应对。

7.作息要规律

备孕期男性要保证良好的作息规律，尽量早睡早起，晚上不要玩太久手机。因为作息时间如果紊乱，也会影响精子的质量。

8.坚持运动

男性的体重也是影响精子质量的因素。如果男人体重太重，那么其腹股沟处的温度也会变高，这样不利精子的成长，严重的甚至可能导致不孕不育。因此男性要通过适度的锻炼控制体重，助力提高精子质量，比如，可以通过慢跑、骑自行车或者跳舞等方式进行运动……

总之，备孕不仅仅是女性的事，和男性也是密切相关。为了拥有一个健康的宝宝，各位老公也要积极备孕，做好准备工作，提升精子质量哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)