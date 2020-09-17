BB白天睡觉要拉窗帘吗？真相让人傻眼

众所周知，孩子白天都需要小睡几觉，那么，问题来了，宝宝白天睡觉需要拉窗帘吗？相信很多妈妈都会说，不能拉窗帘，要让孩子分得清白天和黑夜，否则会日夜不分，影响孩子的成长发育。然鹅，真相可能跟你想象的不一样哦~

宝宝白天睡觉不用拉窗帘，否则会黑白颠倒？

确实，太阳光会对一些宝宝产生刺激，白天难以安稳入睡。但是否会导致黑白颠倒，更多的是看他一天的作息安排。

如果仅仅是在宝宝白天小睡时，保证室内光线昏暗，且没有让他长时间昏睡，通常是不会直接导致黑白颠倒的。

因此，建议宝宝白天睡觉时还是拉上窗帘让其安睡，以免阳光直射在脸上让宝宝感觉不舒服。

除了上面的观点，下面几个你所认为的宝宝睡眠“常识”其实也是不科学的，接着往下看吧~

1.小睡时间短，一定要继续睡

如果宝宝小睡时间较短且醒来后很困，应让他接着睡。但如果宝宝精神状态佳，又不愿意继续睡觉，强迫他睡觉只会适得其反，倒不如就此让宝宝醒来。大家不妨让他起来活动一番，有的时候可能过了半个钟头，他又感到困了。

对于宝宝而言，白天每次睡觉的时间都不会太长，小睡很正常，无需担心。

2.我家孩子天生就睡得少

这个观点的错误在于，想要用个体差异掩饰可能存在的养育不当的睡眠问题。

宝宝没有到点就睡，你想反省下自己，是不是还开着灯逗他玩？是不是孩子只是说了几句梦话，小哭了几声，你就迫不及待地把他抱起来了？

在观察改进之前，大家不要给自家孩子贴着“天生觉少”这样的标签。

3.宝宝白天睡得多，晚上睡不着

你以为宝宝睡眠就像银行里的钱，白天取光了晚上就没法取了？这个观点自然是不科学的！

要知道，白天按时、充足的睡眠，就可以让宝宝一整天拥有良好的状态。

就拿4个月大宝宝来说，他白天可能要睡4-5个小时。你是不是万万没想到？对于成人而言，白天睡2个小时就已经很多了，但对于宝宝而言还远远不够。

4.宝宝不睡，是因为睡得太多了

睡眠促进睡眠。宝宝越是睡的少，就越容易因为睡眠不足导致神经紧张兴奋，进而出现不能入睡或者入睡后很快醒的现象。

一个出生只有几个月的小宝宝，他每天的睡眠时间可能是成人的两倍还要多，有很多父母会误以为“宝宝睡得太多了”。但目前的研究表明，宝宝的睡眠时间一般都是偏少的，不大可能出现所谓的“睡太多”的问题。

事实上，宝宝睡得越多，入睡就越容易。对于宝宝而言，有很多原因会让他无法入睡，但大多数情况不是因为睡得太多。

5.宝宝睡觉时一定要保持安静

宝宝睡觉其实不怕环境嘈杂，怕的是突然发出的声音。一些温和的背景音，不但不会对宝宝的睡眠造成影响，还能遮盖一些声响，让他睡得更香甜。

另外，有的宝宝喜欢听着催眠曲或白噪音入睡，如果宝宝哭闹无法入睡，大家不妨试试这样哄他。宝宝睡觉时有催眠曲相伴，爸爸妈妈在家活动就不用轻手轻脚了。

6.宝宝醒来有妈妈哄就行，让爸爸睡其他房间

有的妈妈心疼丈夫，便让他去其他房间睡觉。其实，这样做并不好~

如果因为心疼老公就不让他带娃，他就无法和宝宝培养出感情，更不能体验到和宝宝在一起的乐趣。

宝宝不是妈妈一个人的，有宝宝半夜醒来，如果爸爸能够起床帮忙哄他，就可以减轻妈妈的带娃负担。

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