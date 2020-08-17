都是干货！分享给新手父母的育儿经验

初为人父人母，育儿经验自然不足，碰到各种突发情况时难免会慌乱。这里有一份很实在的育儿经验，相信对大家很有用哦~

为宝宝开辟安全区域

宝宝的安全问题是大问题，可以用围栏和爬行垫床在一个安全区，在这个安全区域内，家长们可以陪宝宝玩耍，可以为宝宝换尿布等。同时，还可以把宝宝生活的必需品放在安全区域周边方便寻找。不过需要注意的是，即使是在安全区域内，在照顾宝宝时，家长也不能粗心大意，视线不能离开宝宝。

宝宝与父母同室但要分床睡

很多家长喜欢让宝宝和自己同睡，其实同室分床睡对宝宝更好。原因如下：一，父母睡着后，容易压到小宝宝，可能导致宝宝窒息甚至猝死；二，父母呼出的二氧化碳量多，这样孩子就容易吸入污浊的气体，不利宝宝成长。不过分床睡也要注意一些问题，比如要做好防护措施，防止宝宝跌落；床要足够大，方便宝宝活动；床不能太软，以免影响宝宝骨骼发育。

不攀比孩子的发育

作为家长，不要拿自家孩子同他人孩子的发育问题进行比较，因为每个孩子都有自己的成长发育节奏。父母应该把重点放在自家孩子身上，注意孩子每天的变化。只要孩子的成长发育速度在合理的范围中，就不是问题。

与孩子多交流

很多家长认为宝宝小就不与他们进行交流。事实上，1岁前是家人与宝宝建立感情的关键时期。这个时候家长要和孩子进行必要交流，比如与宝宝们进行目光交流，与宝宝们进行话语交流，还可以通过肢体接触进行交流……这样的交流方式可以让宝宝和家人之间建立深厚的感情。

“开发”不能过早

为了不让孩子输在起跑线上，很多家长过早地“开发”宝宝，但事实上这样做可能会不利宝宝的健康成长。罗马不是一天建成的，孩子的成长需要一个过程，如果过早地对宝宝进行智力开发，无疑是“拔苗助长”。

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