惊呆了！不善于社交也会发胖

不列颠哥伦比亚大学（UBC）今天发表在《公共科学图书馆综合》上的最新研究表明，缺乏社交关系的女性更容易肥胖。

单身、丧偶、离婚或分居女性肥胖几率高

利用来自加拿大老龄化纵向研究的数据，研究人员分析了28238名45岁至85岁成年人的社会关系，以及这些与腰围、体重指数和一般肥胖的关系。

他们发现，单身、丧偶、离婚或分居的女性腹部和全身肥胖的几率更高。如果她们参与社会活动有限，她们的几率会更高——单身、独居、没有每月社交活动的女性平均腰围最高。

相比之下，在男性中，丧偶、同居、社交网络庞大的人平均腰围最大。例如，社交网络中有219位网友的男性比一般男性更容易肥胖。

男性结果和女性结果差异较大

“有很多文献表明，婚姻对男性健康有促进作用，而对女性可能不那么健康，所以我们对婚姻状况的研究结果令人惊讶。男性的这些模式不那么明显，有时甚至与我们在女性身上看到的相反。”首席研究员康克林·安娜琳（AnnalijnConklin）表示。

这项研究没有调查为什么存在这些性别差异。然而，康克林认为，这一发现的部分原因可能是不同的性别角色以及围绕这些角色的不同社会期望。

康克林说：“你可能会认为拥有小型社交网络是一种社会压力，会对肥胖产生影响，但我们发现这对男性有潜在的保护作用。”“管理非常庞大的人际网络可能会成为男性压力的来源，因为研究表明，男性通常会把安排生日、特殊活动和组织家庭或社交聚会等情感劳动分配给妻子。”其他研究人员早些时候对韩国人口的研究也得到了类似的结果。

首席作者泽纳布·侯赛因（ZeinabHosseini）曾是UBC成果研究与评估合作组织的博士后研究员，他表示，需要更多的研究来理解这些因素的作用。

女性肥胖与社交少有关

侯赛因说：“我们不仅发现，老年妇女的肥胖与最低程度的社会参与有关，而且社会参与也改变了丧偶妇女的肥胖水平。”这些发现要求对参与者进行长期跟踪研究，以了解不同社会关系与老年男女健康之间可能存在的因果关系。”

研究人员补充说，研究结果确实表明，在治疗无伴侣的老年妇女时，医生往往会在健康饮食和锻炼的同时，帮助她开展社会活动。医生会鼓励老年女性患者，特别是丧偶妇女，参与社会社区活动，以此来解决肥胖问题。

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