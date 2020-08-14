救护车司机送医途中要午休，致病重男童身亡

据pragativadi网报道，近日印度奥里萨邦马尤布汉杰地区一名2岁男童不幸去世。他原本因病乘救护车前往医院，不料救护车司机和随车药剂师竟半路下车吃饭，午休了近两小时。在午休期间，男童的病情一直在恶化，后来在男童父母的不断催促下，救护车才继续上路。然而当男童到达医院时，已经没有了生命迹象。

病重男童乘救护车转院，司机半路午休2小时

8月9日，这名2岁男童因出现类似腹泻症状，在PRM医学院住院治疗。后因病情加重，于次日被医生安排转院至卡塔克地区的SCB医学院。救护车也随即就位，准备带着患儿和其父母前往卡塔克地区。

然而在转院途中，救护车司机和随车药剂师决定在路边停车休息，并吃个午饭。他们还答应男童父母说很快就会回来，但他们食言了。两人吃午饭吃了一个多小时后，男童爸爸催促他们尽快开车，但两人无动于衷，表示他们知道孩子情况，不会出事。

结果这一顿午饭吃了近两个小时，而在此期间，男童的病情仍在不断加重。

男童离世，涉事司机和药剂师已潜逃

当发现男童状态不佳后，救护车司机将孩子送往附近的社区保健中心。令人遗憾的是，男童刚到医院就被宣布死亡了。男童离世后，他的父母和其他亲人把救护车司机和药剂师暴打一顿，随后向警方报案。

据警方透露，涉案的司机和药剂师已经逃走。目前，警方正在对二人展开追捕。这起案件的更多细节正在等待警方调查后公布。

这起案件曝光后引起广大民众的强烈不满。当地民众和社会工作者来到主管部门办公室门口集会，要求彻查此事。

据了解，这并不是当地第一起医护人员玩忽职守案件。仅仅上个月，就有两人因救护车拒载或没有及时赶到而不幸离世。

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