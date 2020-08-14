用了这4招，孩子学话不是难题！

有医学研究曾表明，孩子幼时脑细胞处于发达阶段，达到了上亿万个，相当于银河系的星星的数量，所以你会发现小孩子学东西特别快。作为家长，在这个时候要应用一些技巧，来助孩子一臂之力。今天我们就来分享下帮孩子学说话的小技巧，快来收藏吧~

1.听与读的结合

听与读对宝宝的发展非常重要。宝宝会从听到的看到的读到的来学，所以在日常生活中，家长不但要经常和宝宝说话交流，还要经常带孩子读绘本，在耳濡目染中孩子自然能很快学会说话。

2.玩具来帮忙

玩具是小孩子的小伙伴，在教孩子技能时，也可以借助玩具哦~比如识字卡片，学话小游戏，智能早教机等等都是不错的选择，既可以吸引到孩子，也能开发孩子的语言能力。

在玩游戏的过程中，不仅可以帮助开发智力，让宝宝对语言感兴趣，更愿意学习语言，也可以拉近亲子关系，何乐而不为呢？

3.营造良好的环境

家长们要为孩子营造一个好的学习氛围，比如在孩子的房间放一些绘本，引起孩子去读。家长们自己也得带头，平时就要多看看书，这样才可以做榜样，让孩子爱上绘本，喜欢跟你学说胡。

4.利用场景

场景学习也是非常nice的学话方法，如今疫情稳定，家长朋友们不妨多带孩子出去走走，去超市、去公园、去体育馆、去亲戚朋友家等等不同的地方，在不同的场景带着孩子去交流，去说话，孩子的语言才会得到更好的发展。

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