孩子补钙要喝骨头汤？除了长胖一无所获！

大人们坐在一块，难免会把各自的孩子拉出来比较一番，大一些的孩子会比成绩，而小一些孩子则是比他们的身高。这也不难看出，各位家长们对于孩子的身高非常在乎，在生活中也一直会想办法给他们补钙，这其中喝骨头汤也成为了不少家长的首选补钙方案。

骨头汤补钙真的靠谱吗？

答案是：不靠谱！

骨头中确实含有大量的钙，几乎占据了动物全身90%的钙，而这种钙是非常稳定的生物钙，很难将其与骨头分离，即便是长时间煲制，也难以解析出大量可供人体吸收的游离钙。

此前有科研人员做过研究，他们发现2斤骨头熬2小时，汤里钙含量不到2mg/100ml；即便加长炖煮时长、增加骨头量，汤中的钙也没超过4mg/100ml，这也证实，通过喝骨头汤补钙很不靠谱。

这里可能有妈妈会问，可是骨头汤每次熬出来都是白白的，不是钙是什么呢？其实那些白白的，是脂肪乳化的结果，汤越浓稠越白，就说明其脂肪含量越高，长期喝这种汤，孩子会摄入大量脂肪，其结果就是肥胖。

骨汤不靠谱，该怎么给孩子补钙呢？

骨头汤喝了不仅不补钙，还容易导致肥胖问题，喝多了对孩子健康非常不利。那么正确的补钙方法是什么呢？

1.多吃高钙食物

虽然骨头汤里含钙量很低，但是并不代表不能用其他食物来补钙，比较推荐的有牛奶、乳制品、豆制品、绿叶菜比如芥蓝油菜等、芝麻酱、鱼类、虾类、贝壳等。其中最方便的就是喝牛奶，爸爸妈妈们可以将牛奶加入孩子的日常饮食中，每天300-400毫升左右即可。

豆制品则建议多吃豆腐、豆干，因为这类豆制品在制作的时候会用到卤水和石膏，钙就从这里面来；至于豆浆、内酯豆腐，因为含水量很大，所以含钙量比较低，补钙效果不明显。

2.饮食应避开草酸

很多蔬菜中含有大量的草酸，这种物质会与钙形成草酸钙，影响钙的吸收。比较常见的有菠菜、雪菜、苋菜、空心菜、竹笋、洋葱、茭白、毛豆等都，如果直接给孩子使用，那么补钙就可能是竹篮打水一场空。

烹饪草酸含量高得蔬菜，可以先焯一下，这可以有效去除蔬菜中的草酸。

3.注意补充维生素D

钙的吸收利用少不了维生素D的帮忙，如果维生素D缺乏，那么钙就会出现只补不吸收的情况，时间久了孩子还是会出现缺钙情况。所以在生活中，除了要补钙，还要注意补充维生素D。

补充维生素D的方法也有不少，比如三文鱼、金枪鱼、虾、蟹、牛奶、鸡蛋、水果、蔬菜，橙汁、猪肝等等。此外每天可以多让孩子出门晒晒太阳，可以帮助人体自行合成维生素D。最后就是推荐适当服用一些维生素D补充剂（400IU/d)，这是最直接的方法，也比较容易控制摄入量。

4.适当吃一些补剂

如果孩子缺钙情况比较严重，日常饮食很难补回来，那么就要给他们购置一些补钙产品。需要提醒的是，不能一下子太大计量，因为这样会降低体内钙的吸收率。建议少次多服，让身体有个适应的过程。

除此以外，最好还能适当口服一些维生素D、鱼肝油等产品，以促进钙的需求。注意有同样要注意按量服用，避免过多摄入，导致肝中毒。

5.及时寻求医生治疗

如果孩子有非常严重的缺钙情况，甚至会出现全身乏力、骨骼畸形的情况，那么最好马上去医院寻求医生的帮助。医院有专门的仪器可以为孩子测量钙的含量，能够全面了解孩子缺钙情况，并且给予对应的治疗方法。

最后提醒各位爸爸妈妈，钙并不是越多越好，过量的钙不仅会影响其它微量元素的吸收情况，还会增加肾脏负担，所以补钙一定要定时定量，避免出现钙过量的情况。

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