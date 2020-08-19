没教养的人有多可怕？在这个夏天我算是见识到了

今年7月12日，玄武湖荷花中惊现并蒂莲，要知道这是荷花中的珍品，出现的概率只有十万分之一。而且因为其出现原因还在研究中，所以还不能人工复刻，只能天然形成，非常罕见。而恰恰因为稀罕，玄武湖被迫上了一波热搜，引无数人围观。

不得不说好事真的可以成双，7月26日玄武湖第二株并蒂莲来了，这让很多没看到第一株的人大呼幸运，可以弥补一下之前的遗憾，玄武湖也因花得宠，再次登上了热搜。

只是万万没想到，没多久，玄武湖又双叒叕登上热搜了：并蒂莲被人摘了！！！

事发当日，玄武湖管理处执法队员像往常一样巡查，以防有人私自采摘荷叶、荷花，没曾想真的有人偷走了并蒂莲蓬（花瓣已经脱落）：“就一会儿功夫没盯着，莲蓬就不见了。”

得知并蒂莲蓬被摘，玄武湖景区非常重视，马上安排人追查，并且很快找到了偷摘者曹先生。据他本人表示，自己是从外地来南京旅游的，第一次看到并蒂莲觉得很稀奇，就想带回家给家人看看~最终曹先生被罚了200元。

在面对采访的时候，曹先生表示自己的行为有错，但是景区也有责任，最起码要竖个牌子告诉别人这个不能摘！只想说，这块牌子其实一直竖在大家的心里，那就是教养，是一个需要从小培养的东西。

在爱生活中，没教养导致美好事物被破坏的事情有很多，比如7月中旬，@上海博物馆发布了微博“熊孩子打碎梦幻城堡”。我上网查了下，这座迪士尼梦幻城堡是2016年艺术家为了庆祝上海博物馆五周年，花费500个小时打造的玻璃城堡，重达60多公斤，价值超过45万人民币。

同样是上海博物馆，2016年展出了一个非常精美的玻璃翅膀，这是有国内首位获得英国玻璃艺术博士学位的薛吕为他的女儿创作的作品，名字叫做《天使在等待》。

在展出的过程中，有两个孩子越过护栏，随意拉扯拍打这个作品，而旁边的大人则帮忙拍照，最终左边翅膀被扯坏。不过最后薛吕决定还是留下这个遗憾的作品，并且重新命名为《折》。而上海博物馆也在展品旁，展示了熊孩子破坏的过程 ↓ ↓ ↓

如何让孩子成为有教养的人？

无论是成年人还是孩子，都需要有教养，否则将很难融入社会，那么该如何让孩子变得有教养呢？

1.不要为他开脱

有不少家长喜欢护着孩子，比如当孩子犯错被别人指责的时候，他们会帮忙开脱：“他还是个孩子，你怎么可以和他计较？”但即便是再小的孩子的，也要有正确的是非观，他们应该知道哪些事情可以做，哪些事情不能做，并且在做错事的时候，要接受必要的惩罚。

平常在教育孩子的时候，不能只是说教，而是要让孩子知道自己这么做会有什么不良的后果，这样他们才能知道自己是犯错了。而如果孩子所做的错事，已经超出了他的承受范围，那么家长要帮他们一起承担。

比如孩子打破了别家的玻璃，就要带着孩子上门道歉，并且给与赔偿。另外如果孩子比较小，那么还要把赔偿折算成他们能理解的，比如这次赔了200块，等于孩子少吃了一个大生日蛋糕。

2.学会基本的礼仪

人与人交互的时候，必然会有一些礼仪，比如出门在外的时候，要注意礼让他人，要学会排队等等。参加饭局的时候，也要有必要的餐桌礼仪：要长幼有序，别人夹菜的时候不可以转桌子；即便是自己喜欢的菜也不能全拨到自己碗里，要学会分享。

外出旅游的时候，也要有素质，人多的时候不能插队、垃圾不乱扔；参观艺术品、赏花的时候，要保持安全距离，不能上手破坏；不要破坏文物，“到此一游”刻在自己的心里即可。

3.不去打扰他人

要教会孩子，在公共场合不能打扰别人，不能追跑打闹、大声喧哗。而当孩子出现这类行为的时候，要及时制止他们，并且解释清楚这么做有什么后果：如果你总是这样，那么就会被人讨厌，严重的还会被孤立。

虽然一直倡导给孩子足够的自由，让他们能自然成长，但是这不代表没有底线。在教育孩子的时候，一定要确定这三点：不能伤害自己；不能影响他人；不可以破坏环境，并且要把这三点交给他们。

4.给他找个朋友

教养主要用在人与人的交往中，所以要给他们找个朋友。这样在和朋友玩耍的时候，他们会自己慢慢学会与人相处的方法，知道该如何去分享，了解有些时候需要忍让。这里建议给孩子找年龄相仿并且可以经常见面的的朋友，比较容易玩得起来，同时也不需要每次都重新熟悉。

5.培养阅读习惯

阅读不仅可以接触更多知识，还可以教会孩子很多道理，帮助她们养成良好的生活习惯。就比如有不少书籍会教会孩子和别人相处的方式，告诫他们哪些事情能做，哪些事情不能做。

6.父母以身作则

自己都没有教养，还怎么要求孩子？言传身教永远比嘴上教育好。所以想要孩子成为受欢迎的人，父母们就要以身作则，平常出门的时候不闯红灯、不插队，文明出行才能给孩子树立良好的榜样。

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