宝宝洗澡能搓泥吗？终于有答案了

活泼好动是孩子们的天性，孩子活动量大就容易出汗。现在高温天，很多妈妈天天给娃洗澡。而在给孩子洗澡时，有的妈妈觉得孩子玩得那么疯，应该要搓搓泥才干净认为要给他搓泥才干净。那么，宝宝洗澡能搓泥吗？今天就来揭晓真相。

孩子不满六岁，请不要搓泥

搓泥，一般是指用带有摩擦力的搓澡巾揉搓皮肤。大人搓泥后，皮肤都会变得通红，更不要说孩子了。而6岁前，孩子皮肤最为娇嫩，这么挫皮肤，哪能受得了！

可能有人会反驳说，给孩子洗澡时，的确搓了不少泥下来，说明很脏啊！其实不然，从孩子身上搓下来的“脏东西”，是人体新陈代谢脱落的表皮细胞，也就是角质层。

给孩子搓泥，危害知多少

给孩子搓泥会“人为”地加快了孩子皮肤角质层脱落速度，导致其长大后皮肤容易变得粗糙。

我们的皮肤表皮细胞每天都在新陈代谢，不停地再生，老化、脱落，因此洗澡时可以搓出“泥”来。但是孩子的皮肤新陈代谢不旺盛，皮肤很娇嫩，角质层脱落速度较慢。给孩子搓泥，实际上是在人为地加快角质层脱落速度，对他未来肤质健康很不利。

除了不能搓泥，这些时候更不能洗澡！



除了不能给孩子搓泥外，在以下五个时间点，也不能给他洗澡：

1.打完防疫针后

带孩子打防疫针时，护士是不是会反复叮嘱说：“回家别给孩子洗澡。”这其中的原理就是，孩子接种的疫苗的是减毒活疫苗，也就是降低毒性的病毒。孩子身体和弱性病毒接触后会产生相应抗体，从而增强免疫力。如果此时给孩子洗澡，会降低身体抵抗力，使其无法抵挡弱性病毒的侵袭，进而出现发烧、感冒等症状。另外，孩子在洗澡过程中，疫苗接种部位和水、污垢接触也容易滋生细菌引发感染。

因此，通常情况下，在孩子接种完疫苗后的24小时内不要给他洗澡。

2.喂奶后

洗澡过程中，由于周围环境湿热，孩子的表皮血管开始扩张，导致很多血液流向表皮血管，消化道血液变少，不利于肠胃消化吸收。如果喂奶后立即给孩子洗澡，就会影响他的肠胃消化，进而消化不良。

另外，孩子刚吃完奶，胃部还处于扩张状态，此时洗澡容易呕吐。

3.皮肤受损时

受损皮肤和水接触后容易引发感染，影响恢复速度。孩子年纪小，洗澡时不知道如何避开受损皮肤。如果受损皮肤占到洗澡水引发感染，有可能影响愈合时间，也有可能引发各种风险。

所以，宝宝皮肤受损或者患有皮肤病时，大家给他洗澡一定要谨慎。如果确实要洗澡，应咨询一下医生。

4.气温不佳时

一般来说，给孩子洗澡最适宜的气温是26-28℃，水温是40-42℃。如果气温不在适宜温度范围内，就不建议给孩子洗澡，否则容易引起发烧、感冒等不良反应。

5.重感冒发烧前后

孩子因病毒性感染出现发烧症状，发烧的前后两天请不要给他洗澡。洗澡时皮肤毛孔张开，尽管可以起到降温作用，但孩子身体抵抗力弱，降温的同时也会遭到冷空气侵袭，反而会加重病情。

因此，孩子发烧前后的两天内，不建议他洗澡。

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