立秋后，别让宝贝这样睡，容易生病！

立秋时节已过，别看现在还是高温天，其实昼夜长短，天气已经发生了变化，昼夜温差也在逐渐拉大。如果父母还不及时帮助宝宝调整，就可能会让孩子出现不良反应，甚至生病。这其中，关于孩子怎么睡大有学问，我们一起来看看：

1.穿着袜子睡

许多父母觉得，宝宝还小，血液循环功能较差，热量传递效率不高，小脚丫温度较低。半夜温度又比较低，宝宝就会被冻着，所以要给他穿袜子睡觉。

但大家有没有想过，自己穿袜子睡觉是不是也会感到不舒服，大多数人都会脱掉袜子，让身体保持放松，提高睡眠质量，小孩子也是一样的呀~

如果让宝宝穿袜子睡觉，他会感到有束缚感。为了摆脱这种不适感，孩子就会蹬腿，蹬被子，这反而让孩子睡不安稳，还容易着凉。

正确做法：

宝宝晚上睡觉时，大家不要给他穿袜子。如果觉得宝宝脚凉，可以放在自己怀里捂一捂。这样既能让宝宝的小脚丫暖和起来，又增加了亲子接触，让宝宝有安全感，提高睡眠质量。

2.穿着衣服睡

立秋过后，不少父母担心宝宝受凉，就让他在睡觉时多穿一件衣服保暖。事实上，父母这样做反而更容易让宝宝受凉。

入秋后，昼夜温差逐渐变大，如果宝宝穿着衣服再盖着被子睡觉，早晨醒来刚出被窝就很容易受凉。

正确做法：

大家要根据气温变化给宝宝增减衣服，如果早上冷，建议可以在宝宝刚起床时给他多穿一件衣服。

3.和父母盖一床被子

生活中很多父母会带着宝宝一起睡，盖一床被子。其实，这样睡觉对宝宝健康不利。宝宝和大人的身型相差悬殊，盖上被子后，宝宝和大人之间会产生一些空隙。而且，宝宝和大人睡着后，身体都会不自主地发生一些活动，很容易导致缝隙变大，这就给了冷空气机会。

正确做法：

大家和宝宝睡觉时，不要睡在一个被窝。如果一定要同床睡觉，可以让宝宝睡在睡袋里。睡袋的空间不大，不但能保暖，还能防止冷空气进入，可以有效避免宝宝受凉。

最后提醒大家，宝宝日常生活中有很多细节都要多加注意。每逢换季之时，就是对宝宝身体的一次考验。为了让宝宝健康长大，就从纠正不良的睡眠方式开始吧~

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