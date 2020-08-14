震惊！联合国调查发现，1/3的儿童铅中毒

联合国在一份关于“大规模和前所未知的”健康危机特别报告中警告说，全世界多达8亿儿童因水和空气污染而中毒！

铅中毒的危害不容小觑

联合国儿童基金会表示，据估计，每三个儿童中就有一个体内含有铅，这是一种强效的神经毒素，需要立即采取行动，以防止长期的损害。

联合国儿童基金会执行主任亨利埃塔·福尔（HenriettaFore）说：“铅缺乏的早期症状，对儿童的健康和发展都会造成无声破坏，甚至可能造成致命后果。”

“了解铅污染的广泛程度，了解铅污染对个人生命和社区造成的破坏，必须激励人们采取紧急行动，保护儿童。”

孩子接触铅，会对肾脏造成伤害

这个问题在南亚地区极为普遍，据估计，在儿童的一生中，这将使中、低收入国家损失近1万亿美元。

在许多国家，铅管道在饮用水供应中也会产生危险水平的化学物质。

联合国的报告说，这种毒素的主要来源是未回收或处理不当的汽车电池。在儿童铅中毒最为普遍的国家，道路上的车辆数量自2000年以来翻了一番。

儿童期铅暴露分析由健康指标评估研究所编制，该研究所是一个全球领先的健康研究小组，部分由比尔和梅琳达·盖茨基金会资助。

加强铅危害学习，保护自己保护孩子

研究发现，尽管富裕国家儿童的血铅水平多年来有所下降，但在贫穷国家，这一问题却急剧增加。

共同领导这项研究的慈善机构“纯净地球”总裁理查德·富勒（RichardFuller）说：“好消息是铅可以安全回收，而不会泄露，不会对工人、他们的孩子和周围的居民区造成污染。”

“人们可以接受有关铅危害的教育，并有权保护自己和孩子。”他说，投资减少铅污染的经济和社会回报可能是“巨大的”。

富勒说：“让孩子远离铅，可以改善健康、提高生产力、提高智商、减少暴力，为全世界数百万儿童带来光明的未来！”。

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