比蛋糕健康百倍！快来给孩子做份中式发糕

小朋友都喜欢甜食，蛋糕甜点更是爱不释手，蛋糕虽然好吃，可无形中吃进肚里的糖分和热量也是惊人的，尤其是外面买来的蛋糕，谁也不知道隐藏在华丽外表下的究竟是什么，安全隐患确实让人有些担忧，所以妈妈们别再给娃买蛋糕了，对孩子的健康弊大于利。

相比较，自家做的发糕，虽然卖相差了几分，但糖份低、油脂少，用料安全，健康指数远远胜出。而且外形看起来也像个蛋糕，可以“迷惑”小朋友们，所以我喜欢叫它中式蛋糕。

玉米面是我“粮仓”中的常备粮食之一，这完全是打奶奶那儿继承下来的传统。小时候，经常听奶奶念叨粗粮的好，奶奶也喜欢玉米，时常用玉米的产物给我们调剂饮食。玉米糊糊、玉米面发糕、苞米碴儿粥…都是小时候常见的主食，这其中，我最爱的，就是如蛋糕一样的玉米面发糕。

从小爱吃的口味，无论走到哪儿都忘不掉，于是，玉米面发糕也成了我能拿的出手的招牌。虽然味道比不了奶油蛋糕的香甜，但我独爱那种淳朴自然的粮食香味，细细品尝，有股淡淡的甜香。虽然比不了蛋糕的松软，甚至因为富含玉米的纤维、吃起来有些粗糙的颗粒，但我偏偏喜欢这种粗粗的扎实感。

除了常规的玉米面发糕，还可以加入红薯泥、紫薯泥、南瓜泥等，做出颜色口味更丰富的发糕。

【蔓越莓玉米面发糕】

材料：

主料：面粉210g、玉米面40g、牛奶180g、玉米油18g、酵母4g、糖20g。

配料：蔓越莓干适量。

做法：

1.将面粉和玉米面混合；

2.放入牛奶、玉米油和酵母；

3.再放入糖；

4.揉成面团；

5.用刮刀刮起面团，放入抹了油的模具中，用手沾水按平；

6.蔓越莓洗净，擦干表面水分，摆放在面团上，用手轻轻按压；

7.放置温暖处，发酵至两倍大，大火蒸25分钟左右；

8.蒸熟后取出，晾凉后切块。

心得分享：

1.面团稍粘，用厨师机的K浆好些，手揉可以沾点水，以免粘手；

2.蔓越莓可以换成葡萄干、红枣等。

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