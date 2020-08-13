黎巴嫩大爆炸最年幼遇难者仅3岁，事发时在窗前遥看港口

据英国《每日邮报》报道，8月4日，黎巴嫩首都贝鲁特发生大爆炸，导致大量人员伤亡。让人痛心的是，一名3岁女童在此次爆炸中受伤，在医院煎熬了三天最终不幸离世。据了解，这名女童是此次爆炸案中年纪最小的遇难者。

二次爆炸威力惊人，将女童从妈妈怀中扯出

这名3岁女童名叫亚历山德拉·纳盖尔。爆炸发生时，她和爸爸妈妈一起站在高层公寓的窗户前，看着港口燃起的大火。

几分钟后，便发生了第一次爆炸，33岁的妈妈特雷西立即抱起女儿尖叫着跑开。不料几秒后，就发生了更为猛烈的第二次爆炸，强大的冲击波将亚历山德拉从妈妈怀中扯了出来。

孩子外公表示，爆炸发生后，女儿女婿花了好几分钟才把孩子从废墟中救了出来。他说道：“事发时，他们和其他人一样，站在阳台看大火。我女儿说她看到一个很大的灰色物体从天上飞来，便尖叫着让大家跑回屋里。她抱着孩子想要保护她的安全，但爆炸产生的冲击波实在太大了，她抓不住孩子，飞进了房间里。”他认为，孩子的脑袋可能撞到了门或钢琴上。

女童紧急送医，三天后不幸离世

事发后，孩子父母立即骑着摩托车带女儿去最近的医院救治，但医院大楼也被炸毁了，他们只能去另一家医院。据了解，亚历山德拉被送到医院时，被诊断为肋骨骨折，脸部被缝了十几针。

孩子外公说：“我接到女儿的电话，在电话中她尖叫着告诉我，‘我想我们要失去亚历山德拉了’。 亚历山德拉是一个聪明伶俐的小姑娘，她最后真的走了，我真的很痛心。”他后来还表示，自己经历过内战，现在他很绝望：“1975年以来，我目睹了很多悲剧的发生，每次我们都说会好起来的，但现在我再也不相信了。”

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