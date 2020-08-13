怀孕了就别碰酒，哪怕是一点点都有可能流产！

范德比尔特大学医学中心（VUMC）研究人员的一项研究表明，女性在怀孕第5至10周，如果喝酒将会增加8％流产风险。

哪怕是一点酒，也会加大流产风险

这项研究结果发表在《美国妇产科杂志》上，研究了女性怀孕期间饮酒的时间、数量和类型，以及这些因素与怀孕20周前流产风险的关系。

在怀孕的第九周，饮酒的影响会上升，而且无论女性报告的每周饮酒少于一杯还是多于四杯，风险都会增加。风险也独立于饮酒的类型和女性是否有暴饮事件。

饮酒孕妇流产风险要高出37％

尽管大多数女性在怀孕测试呈阳性后会改变饮酒习惯，但在有计划或无意怀孕的女性中，很多人都表示曾经喝酒。在参与分析的5353名女性中，有一半人在怀孕前后和怀孕前几周饮酒。

尽管有41％的女性在妊娠试验阳性后三天内停止了饮酒，但与未饮酒的女性相比，在妊娠期前后停止饮酒的女性流产的风险要高出37％。

只要饮酒，没有任何剂量是安全的

“长期以来，人们建议怀孕前后或怀孕期间要戒酒，原因有很多，包括防止胎儿酒精综合症。尽管如此，适度的饮酒量通常被认为是安全的，”VUMC负责研究整合的副总裁兼主要研究者KatherineHartmann博士说：“基于这个原因，我们的发现可以说令人震惊！实际上对于妊娠流产来说，没有任何剂量是安全的。”

尽早停止饮酒，避免风险

从生物学上讲，关于酒精在怀孕早期是如何造成伤害，可能是通过改变激素模式、改变着床质量、增加氧化应激或损害关键途径来增加流产风险。

尤其是，怀孕后头几周很重要，因为此时胚胎发育最快并确定器官发育的模式。为了避免流产风险的增加，研究人员强调了自行使用试纸测试自己是否怀孕，以避免究竟对孩子的影响。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)