宝贝肚子痛，揉一揉就好了？这几种情况揉了会出事！

“妈妈，我肚子疼！”

“你今天是又不想上幼儿园了吧……”

这个场景你是不是太熟悉了哇？

有娃的家庭应该都会对“肚子疼”这几个字很敏感吧，因为它太常见了，多半是孩子不想上学的借口。

当然了，还是要警惕生病、吃坏肚子等原因。至于应对方法，大多数人都会给孩子揉一揉，不过，今天小编可要提醒各位，孩子肚子疼，可不能随便揉的，有几种情况揉了就会出事。我们赶紧来了解一下~

孩子肚子疼，这些应急方法都是错的

孩子肚子疼，以下这些常用的护理方法会害了孩子，千万不要做：

1.服用驱虫药

盲目给孩子服用驱虫药，会使寄生虫产生抗药性或使其增强抗药性，不但影响将来驱虫，还有可能产生副作用。

2.随意用止疼药

止疼药尽管可以减轻腹痛，但也掩盖了真实病情，容易导致延误诊断或误诊。比如说，阑尾炎引起的腹痛，如果没有及时就医，有可能造成穿孔，影响生命安全。

3.胡乱按揉

这可能是最常见的方法了！如果孩子自己按，也愿意让别人按，大家可以试着给他轻轻揉一揉。如果孩子不愿意按，千万不要随便揉，应尽快带他就医。

肚肚疼，先搞清楚到底哪疼



孩子腹痛，大家只要认真回忆一下孩子吃了什么，干了什么，就能很快找到原因和解决方法。比如受凉了，吃撑了，玩疯了、吃坏了等等。

如果找不到具体诱因，也不要慌，指出宝宝肚子上的各个区域，问问孩子是不是这里痛，这样就能缩小范围，及时发现病症：

1.上腹疼痛：消化性溃疡、胃炎

位置是在肚脐以上，靠近中间位置。

（1）消化性溃疡

消化性溃疡是间歇性发作，年龄较小的孩子会在半夜或早晨疼醒，大一点的孩子常常在半夜或饥饿时感到腹痛。孩子有可能经常出现腹泻症状或者进食后呕吐，病情严重时甚至会有黑便、吐血等症状。

（2）胃炎

孩子有可能会出现恶心、呕吐、食欲减退等症状，病情严重时还会出现黑便、呕血等症状。如果是因为感染患上急性胃炎，有可能会发烧。而慢性胃炎引起的腹痛，大多发生在进餐时或进餐后。

应对之策：如果孩子被确诊为消化性溃疡或慢性胃炎，建议大家带他做一个幽门螺旋杆菌检测。幽门螺旋杆菌感染在大孩子中比较普遍，是引发以上两种疾病的主要原因。根除幽门螺旋杆菌感染，将有利于孩子康复。

2.右下方疼痛：肠系膜淋巴结炎和阑尾炎

（1）肠系膜淋巴结炎

孩子大便后腹痛没有减轻，用手按压腹部会感到疼痛，并伴有发烧等感染症状。通常而言，孩子患肠系膜淋巴结炎可以自愈。

（2）阑尾炎

年纪较小的孩子会有出冷汗、异常哭闹、身体蜷缩等表现；大一点的孩子会有弯腰走路或蜷曲右腿睡觉的表现。

父母想要帮孩子按揉腹部时，他会表现得十分抗拒，并哭得更厉害。孩子还会出现恶心呕吐的症状，然后便开始发高烧。

应对之策：立即带孩子去医院，必要时需要进行手术。

3.下腹疼痛：泌尿道感染和过敏性紫癜

孩子下腹痛，除了以上这些疾病，还有要考虑下面两种：

（1）泌尿道感染

泌尿道感染最明显的症状是：尿痛、尿频、尿急，还有可能用肉眼看到尿液浑浊。

孩子发生泌尿道感染时，有可能伴有发烧、呕吐等症状、也有可能出现肾区叩击痛、腰痛等症状。如果孩子出现以上两种情况，应及时带他去医院就诊。

（2）过敏性紫癜

孩子身上有出血性皮疹，而且大部分出现在臀部和四肢上，这是过敏性紫癜最明显的症状。

孩子若患有过敏性紫癜，肘部、膝盖有可能发生疼痛，还有可能会有腹泻、拉黑便等症状。病情较重时，有时会在下腹部摸到肿块。

4.肚脐周围疼痛：肠套叠和蛔虫病

以上这些疾病发作时，肚脐周围也是有可能发生疼痛的，但这里要特别说一下上文没提到的肠套叠和蛔虫病。

（1）肠套叠

2岁以下孩子是高发人群，孩子会有果酱样或果冻样血便，如果出现完全肠梗阻，孩子会停止排便、排气。出现这种情况，要及时去医院治疗。

（2）蛔虫病

孩子腹痛不是很严重，按揉时感觉舒适。有的孩子还有精神不振、哮喘、磨牙、烦躁易惊、营养不良等表现。

孩子说不清哪疼，要考虑这些情况

孩子说不清楚肚子哪里疼，有可能是这几种情况，大家要注意分辨

1.生长痛

孩子无缘无故出现腹痛，但又不能说清腹痛的具体部位，做检查也没有发现异常，过一会又不疼了，如此反复。这种情况有可能是“生长痛”。

2-12岁是孩子身体发育的高峰期，但身体各个部位的生长速度并不相同，就导致各个部位互相牵拉引发疼痛。这种疼痛大多出现在腿部，也有可能出现在腹部。

生长痛的痛感每个孩子都不一样，通常没有其他症状，无需进行治疗，过一段时间自然就会消失。

但如果孩子每次都是同一部位发生疼痛，或者疼痛持续超过30天，就要带他去医院做检查。

2.急性肠炎

急性肠炎引起的腹痛也很常见，比如诺如病毒感染、轮状病毒感染。病因有可能是吃了不洁食物，或者和病人接触后被传染。

孩子如果患急性肠炎，大多会出现腹泻、呕吐、恶心等症状，还有可能出现肌肉疼痛、头痛、怕冷、发烧等全身症状。通常而言，孩子腹泻、呕吐后，腹痛会有所减轻。

建议可以在家进行护理，要多注意观察他的情况，饮食以清淡为主。最关键的是，要给孩子及时补充电解质和水分，以免发生脱水。

3.便秘

孩子腹部胀痛，大便干结像羊屎球一般，不容易排出，这就是便秘啦~这种情况就需要家长尽快调整孩子的饮食结构，让他多吃新鲜的瓜果蔬菜，补充膳食纤维。另外，轻揉腹部、多运动也可以改善便秘症状。如果孩子大便困难，还可以让他服用乳果糖或者使用开塞露。

4.装肚子疼

这种情况就不必多说了，很多熊孩子都会用……

还有种情况需要警惕，母婴分离、管教过严，有可能导致孩子压力过大或精神受到创伤，也会使其产生“腹痛”的感觉，家长就要注意调整自己的管教方式，多多关注孩子的心理健康！

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