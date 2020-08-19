孩子咳嗽，有2种药不能乱用！

有的妈妈一听到孩子咳嗽，就以为宝宝感冒了。其实，除了感冒外，刺激性烟味、肺炎、支气管炎、异物呛咳都会导致宝宝咳嗽。但无论是何种原因引起的咳嗽，都是在清理呼吸道中的刺激物，是人体正常的保护性反应。

因此，对于宝宝咳嗽，大家无需过于紧张，更不能立马给他吃止咳药，尤其是以下两种药。

盲目用止咳药，对孩子身体不利

咳嗽是人体保护性反射，如果强行镇咳，原本应被排出体外的异物、分泌物被留在呼吸道中，反而对健康不利。

咳嗽药建议给6岁以上孩子服用，且必须在医生指导下。

要知道，很多止咳药物中还会含有令人上瘾的成分，比如一些用来止咳的中成药，里面就含有罂粟壳，有效止咳成分是可待因，不建议给孩子服用。

孩子咳嗽，不满6个月多喂奶，6个月以上就多喂水，年满1岁可以含服2-5毫升蜂蜜，就可以有效减轻症状。

宝宝咳嗽，2种药物别瞎用

宝宝生病咳嗽，服药一定要谨慎，以下两类药物不要乱吃：

1.抗生素：只能治疗细菌感染引起的咳嗽，不能滥用

日常生活中，我们经常听到红霉素、青霉素、头孢、克拉霉素、阿奇霉素、克林霉素等药品，都是抗生素。

抗生素也被叫做“消炎药”，很多人只要生病就吃它，结果导致抗生素滥用。

事实上，呼吸道感染大部分是病毒感染，而抗生素只能治疗细菌感染，不能治疗病毒感染，因此，真正用到抗生素药物的机会并不是很多。

对于非感染性咳嗽，比如过敏引起的咳嗽，服用抗生素药物根本不起效果。

总的来说，宝宝咳嗽，抗生素药物发挥作用的机会很少，千万别滥用。

2.复方咳嗽（感冒）制剂：成分复杂，弊大于利

常见的复方制剂有：小儿氨酚烷胺颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、愈酚甲麻那敏糖浆、复方福尔可定口服液、艾畅、复方右美沙芬糖浆等。

这些复方制剂的优点是可以一次改善多种症状，但缺点是其中可能含有宝宝不需要的成分，服用后不但没效果，还要承受服药风险。

美国 FDA 明确指出，不满6岁的宝宝不可服用非处方的感冒药和咳嗽药。因此，大家如果不清楚复方制剂里的全部成分的药效和服用年龄，就别盲目给宝宝服用。

宝宝咳嗽，就不能吃药吗？

其实也不能这么说。宝宝咳嗽，是可以服用成分单一的对症药物，像沐舒坦就比较适合一岁以上宝宝服用，这种药物能将粘稠的痰液变稀，加快痰液排出，在一定程度上可以起到缓解咯痰症状的作用，但并不能止咳。

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