“我活得像狗！”孕9月女子离家失踪，然鹅事情竟反转了

被爆凌晨离家失踪50多天的重庆女子找到了！据之前消息，该女子失踪前怀有9个月身孕，只带走了奶瓶，却没拿手机。而事实上，她未怀孕，目前一切平安。

事件回顾：

重庆9个月孕妇凌晨离家失踪50余天

前不久，重庆市民陈女士求助，称自己怀有9个月身孕的嫂子肖某某自6月17日凌晨离家已经失踪50余天，希望帮忙寻找。

监控显示，当日凌晨5:28，肖某某头戴遮阳帽，戴着口罩，身背黑色斜挎包，手拉简易两轮购物车出现在武隆江口镇卫生院门前，之后消失在画面中，50余天杳无音讯。

据某某的丈夫陈先生所述，当日凌晨5：00左右，和妻子同住一屋的小女儿一觉醒来发现妈妈不见了，第一时间打电话给他。在外工作的他开始时没在意，以为妻子多半是出门吃早饭或者散步去了。但多次电话都联系也不上，妻子直到9点多还没回家，他匆匆赶回家。

回到家中，他发现妻子除了身份证和七八千元现金，还带走了一个婴儿奶瓶，但手机没拿。“我当时第一反应是她会不会身体不舒服被送到医院了，于是紧接着去医院找，都没有发现她的踪影，最后中午12：00去派出所报了警。”

陈先生还召集了家人到妻子失踪地附近寻找，并张贴了寻人启事，但一直没有妻子的音讯。

3胎怀孕9个月一直未产检，丈夫称其患有“产前抑郁”

在陈先生发布的寻人启事中提到，妻子肖某“患有产前抑郁”。他表示，自己在妻子失踪后曾翻阅过她的手机，发现其朋友圈发布的很多言论看起来像患了产前抑郁，但并没有经过正规医院的诊断。

“压力压力，所有人都在给我压力，我好想说我怕医院，怕像梦里那样睁着眼睛躺在医院，怕两个女儿没有妈妈，压力大到想哭，不舒服，为什么你们都只说我想多了，我知道我病了，很严重，抑郁恐惧。”

“终于都放下了，这三十多年狗一样的人生终于可以结束了，解脱了。”

之后，肖某某的朋友圈为关闭状态，仅自己可见。

对于产前抑郁的说法，肖某某的弟媳陈女士持怀疑态度。她表示，他们和嫂子同住一栋楼，事发前一直都没有发现她有任何异常。

此外，陈先生自曝，妻子有孕后一直是小女儿陪同产检，事发前不久她们刚一起去了医院，但事发后却发现妻子从未在此做过产检。小女儿称：“她带我去吃了早饭，自己去医院逛一圈就出来了。”

网友评论：

事情被曝光后，网友们都很揪心，祈愿失踪女子肖某某平安。

最新消息：

失踪女子已找到未怀孕，丈夫：多次摸她肚子都鼓鼓的

接到肖某某家属报案后，当地警方调取了事发地周边的监控画面，并开展寻找工作，同时采集了女子父母的血样DNA信息上传全国失踪人员信息系统。

12日，武隆警方于浙江金华一工厂找到在此打工的失踪女子肖某某。她表示，自己是因为家庭矛盾离家出走，现在不愿回重庆。

据了解，根据肖某某本人叙述和对工厂工友的调查走访，以及浙江当地医院检查结果，警方确认其失踪时并未怀孕。此前，网传女子已生下孩子系假消息。

据肖某某陈先生回忆，在妻子怀孕期间，他曾多次摸过妻子肚子，“鼓鼓的”。陈先生表示，妻子平日性格比较内向，自己是根据她朋友圈状况推测其可能有产前抑郁的症状。

肖某某弟媳陈女士表示，12日中午，她们已经从警方处得知嫂子被找到的消息，并且订了机票去浙江和她见面。陈女士表示：“肖某本人不想回到重庆，甚至不想让家人知道她人在哪里。但警方不辞辛劳赶赴外地找到她，让我们知道人是平安的就好，真的非常感谢他们(警方)!”

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