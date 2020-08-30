一人一盘秒光！零失败率的土豆肥牛盖饭，快来一起吃吧！

哇塞！好久没吃盖饭啦！清理冰箱发现前几天买的肥牛还没煮，然后买了土豆和洋葱来做肥牛盖饭。色泽诱人，看见都想吃，平时喜欢用肥牛打火锅，用来做酸汤肥牛，盖饭也做过几次。一家四口，一人一盘，一口饭一口肉一口土豆，太美味了！直接秒光盘！

肥牛美味而且营养丰富，不但提供丰富的蛋白质、铁、锌、钙，还有每天需要的维生素 B群，包括叶酸、维生素 B和核黄素等。吃肥牛可以配合海鲜和青菜，海鲜中含有丰富的蛋白质、铁和维生素，营养更丰富，更易于人体的吸收。还能补脾胃、益气血、强筋骨、消水肿；有治虚损羸瘦、消渴、脾弱不运、痞积、水肿、腰膝酸软等作用。

喜欢吃肥牛的可以学习做哦，材料和步骤简单粗暴！

材料：

肥牛220克，土豆1个，洋葱1个，水适量，料酒1勺，食用油适量，生抽9勺，老抽几滴，蚝油1勺，盐1丢丢，味精1丢丢，黑胡椒粉1丢丢，黑椒汁2勺，姜片3片，白芝麻少许。

步骤：

1.首先将土豆洋葱冼干净，肥牛提前拿出来解冻。土豆，洋葱，姜切好备用。

2.锅中放水烧开，加入一勺料酒，放入肥牛，煮至变色捞出沥干水分，备用。

3.调一个汁。生抽，老抽，蚝油，盐，鸡精，黑胡椒粉，黑胡椒汁，混合均匀。

4.锅中放入油，放入姜和土豆，炒至变色，加入洋葱一起搅拌均匀。放入调好的酱汁，继续搅拌均匀。加入肥牛，加入半碗水，盖上锅盖，煮几分钟即可。

5.一个盘子中，加入米饭，加入少许白芝麻在饭上，再加入土豆肥牛。完成开吃。

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